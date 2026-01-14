St Louis höll nollan och vann mot Carolina

Seger för St Louis med 3–0 mot Carolina

Nick Bjugstad avgjorde för St Louis

Carolinas andra raka förlust

Tre egna mål räckte mot Carolina. St Louis tog hem segern hemma mot Carolina i NHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (0–0, 3–0, 0–0).

Det här var St Louis femte nolla den här säsongen.

Tampa Bay nästa för St Louis

Första perioden blev mållös.

St Louis stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.40. St Louis tog därmed en klar seger.

I tredje perioden höll St Louis i sin 3–0-ledning och vann.

St Louis har två segrar och tre förluster och 12–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Carolina har tre vinster och två förluster och 17–14 i målskillnad.

Lagen möts igen 13 mars i Lenovo Center.

Lördag 17 januari spelar St Louis hemma mot Tampa Bay 02.00 och Carolina mot Florida hemma 01.00 i Lenovo Center.

St Louis–Carolina 3–0 (0–0, 3–0, 0–0)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 1–0 (23.09) Nick Bjugstad (Otto Stenberg, Justin Faulk), 2–0 (29.45) Dalibor Dvorsky (Jake Neighbours, Tyler Tucker), 3–0 (32.49) Jimmy Snuggerud (Jordan Kyrou, Brayden Schenn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-0-3

Carolina: 3-1-1

Nästa match:

St Louis: Tampa Bay Lightning, hemma, 17 januari 02.00

Carolina: Florida Panthers, hemma, 17 januari 01.00