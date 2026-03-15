SSK U20 utjämnade serien mot Färjestad

SSK U20 segrade – 4–1 mot Färjestad

Hugo Zetterlund avgjorde för SSK U20

Linus Loob Trygg gjorde målet för Färjestad

SSK U20 vann på bortaplan med 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Färjestad i åttondelsfinalen i U20-SM. Matchen slutade 4–1 (0–0, 2–0, 2–1).

Färjestad–SSK U20 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

6.40 in i andra perioden spräckte SSK U20 nollan genom Ludvig Söderberg på passning från Elie Junior Haddad och Alexander Dani. Efter 19.33 i andra perioden slog Hugo Zetterlund till framspelad av Nils Håkansson och Ludvig Söderberg och gjorde 0–2.

Efter 2.57 i tredje perioden ökade SSK U20 på till 0–3 genom Oscar Lindén.

Färjestad reducerade dock till 1–3 genom Linus Loob Trygg efter 7.18 av perioden.

SSK U20 kunde dock avgöra till 1–4 med 1.24 kvar av matchen genom Tim-Kristian Lukkarinen.

Färjestad–SSK U20 1–4 (0–0, 0–2, 1–2)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Andra perioden: 0–1 (26.40) Ludvig Söderberg (Elie Junior Haddad, Alexander Dani), 0–2 (39.33) Hugo Zetterlund (Nils Håkansson, Ludvig Söderberg).

Tredje perioden: 0–3 (42.57) Oscar Lindén (Mille Forslund, Noel Lundell), 1–3 (47.18) Linus Loob Trygg (Oliver Marcelius, Samuel Flodén), 1–4 (58.36) Tim-Kristian Lukkarinen (Hugo Zetterlund, Kim Elfving).

Ställning i serien: Färjestad–SSK U20 1–1

Nästa match:

17 mars, 19.00, SSK U20–Färjestad, i AXA Sports Center