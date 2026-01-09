Spånga vann trots uppryckning av Tullinge U18

Spånga segrade – 5–3 mot Tullinge U18

Spångas Linuz Lindberg tvåmålsskytt

Tre raka mål av Spånga

Matchen mellan Spånga och Tullinge U18 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie slutade 5–3 (4–1, 0–1, 1–1). Hemmalaget Spånga gjorde en riktigt stark första period och ledde med 4–1 och lyckades hålla undan till seger, trots att Tullinge U18 lyfte sig.

Linuz Lindberg med två mål för Spånga

Spånga spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Tullinge U18 reducerade till 4–2 redan efter efter 1.30 i andra perioden genom Edwin Ferlin framspelad av Tintin Sandelius och Daniel Aleksic.

Liam Bruvik såg till att Tullinge U18 reducerade igen efter 19 sekunder i tredje perioden på pass av Edwin Ferlin och Viggo Christensson. 15.26 in i tredje perioden satte Linuz Lindberg pucken återigen och ökade ledningen. 5–3-målet blev matchens sista.

Spångas Linuz Lindberg stod för två mål och ett assist.

Den 4 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Ica Riksten Arena.

Nästa motstånd för Tullinge U18 är Järfälla HC. Lagen möts måndag 12 januari 19.50 i Ica Riksten Arena.

Spånga–Tullinge U18 5–3 (4–1, 0–1, 1–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Stricct Travel Arena

Första perioden: 1–0 (9.13) Morris Herry (Neo Abrahamsson), 1–1 (10.01) Sixten Norrbo Asp (Oskar Wallenius, Tintin Sandelius), 2–1 (16.43) Sigge Boss (Morris Herry, Felix Deling), 3–1 (18.47) Leo Elofsson (Linuz Lindberg, Felix Deling), 4–1 (19.51) Linuz Lindberg (Elliot Lind, Victor Nilsson).

Andra perioden: 4–2 (21.30) Edwin Ferlin (Tintin Sandelius, Daniel Aleksic).

Tredje perioden: 4–3 (40.19) Liam Bruvik (Edwin Ferlin, Viggo Christensson), 5–3 (55.26) Linuz Lindberg.

Nästa match:

Tullinge U18: Järfälla HC, hemma, 12 januari 19.50