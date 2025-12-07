Spånga IS U18 säkrade seriesegern efter 6–2 mot Saltsjöbadens IF U18

Seger för Spånga IS U18 med 6–2 mot Saltsjöbadens IF U18

Spånga IS U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Spånga IS U18:s Lucas Sjökvist tvåmålsskytt

Nu är det klart. Spånga IS U18 är seriesegrare i U18 Div 1 östra B herr. Det efter seger mot Saltsjöbadens IF U18 hemma i Stricct Travel Arena med 6–2 (1–0, 4–0, 1–2). I och med resultatet är Spånga IS U18 på tillräckligt avstånd till Haninge Anchor i tabellen och kan därför fira seriesegern. Saltsjöbadens IF U18 ligger på femte plats i tabellen.

Det här innebär att Spånga IS U18 nu har tio segrar i följd i U18 Div 1 östra B herr och behöver två segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Lucas Sjökvist med två mål för Spånga IS U18

Spånga IS U18 tog ledningen efter 17 minuters spel genom Sixten Classon på passning från Hector Hultin.

Även i andra perioden var Spånga IS U18 starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Lucas Sjökvist, ett mål av Leo Elofsson och ett mål av Simon Rudström.

Saltsjöbadens IF U18 reducerade dock till både 5–1 och 5–2 genom William Knaust och William Claesson Hallén i tredje perioden.

Spånga IS U18 kunde dock avgöra till 6–2 med 7.51 kvar av matchen genom Sigge Boss.

När lagen möttes senast vann Spånga IS IK med 6–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 11 december. Då möter Spånga IS U18 Trångsunds IF U18 i Stortorpshallen 20.00. Saltsjöbadens IF U18 tar sig an Haninge Anchors HC U18 hemma 19.00.

Spånga IS U18–Saltsjöbadens IF U18 6–2 (1–0, 4–0, 1–2)

U18 Div 1 östra B herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 1–0 (17.40) Sixten Classon (Hector Hultin).

Andra perioden: 2–0 (22.30) Simon Rudström (Viktor Wedin), 3–0 (31.30) Lucas Sjökvist (Max Tuomela-Lundberg, Noah Lindberg), 4–0 (34.05) Lucas Sjökvist (Noah Lindberg), 5–0 (39.01) Leo Elofsson (Max Tuomela-Lundberg).

Tredje perioden: 5–1 (41.13) William Knaust (Buster Lindqvist, Hugo Andersson), 5–2 (49.18) William Claesson Hallén (William Knaust), 6–2 (52.09) Sigge Boss (Arvid Emtfors-Forsgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga IS U18: 5-0-0

Saltsjöbadens IF U18: 2-1-2

Nästa match:

Spånga IS U18: Trångsunds IF, borta, 11 december

Saltsjöbadens IF U18: Haninge Anchors HC, hemma, 11 december