Sörlin och Myrentorp bakom Boos avgörande mot Tumba

Boo vann med 5–2 mot Tumba

Milton Zetterlund avgjorde för Boo

Andra raka segern för Boo

Boo vann borta mot Tumba i U18 allettan östra herr med 5–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Vincent Sörlin gjorde 2–4 och Alexander Myrentorp 20 sekunder senare gjorde 2–5 i sista perioden.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Tumba med hela 7–1.

Tumba–Boo – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 2.50 in i andra perioden som Boo tog ledningen genom Vincent Sörlin framspelad av Max Stavin.

Efter 17.57 i andra perioden slog Max Karell Söderman till framspelad av Liam Kärvinge och Acke Kajova och kvitterade för Tumba.

Boo spelade bäst i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 5–2.

Boos Vincent Sörlin stod för tre poäng, varav två mål.

Med en omgång kvar är Tumba på tredje plats i tabellen medan Boo är på femte plats.

Tumba tar sig an Viggbyholm i nästa match borta söndag 14 december 16.00. Boo möter samma dag 16.25 Lidingö Vikings HC U18 hemma.

Tumba–Boo 2–5 (0–0, 1–1, 1–4)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Andra perioden: 0–1 (22.50) Vincent Sörlin (Max Stavin), 1–1 (37.57) Max Karell Söderman (Liam Kärvinge, Acke Kajova).

Tredje perioden: 2–1 (48.13) Cosmo Tiringer (Liam Westergren, Julius Blomberg), 2–2 (48.35) Alexander Myrentorp (Fabian Spjuth, Erik Lindefors), 2–3 (50.41) Milton Zetterlund (Vincent Sörlin), 2–4 (51.06) Vincent Sörlin (William Talamo), 2–5 (51.26) Alexander Myrentorp (Vincent Andersson, Max Stavin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 2-1-2

Boo: 3-0-2

Nästa match:

Tumba: Viggbyholms IK, borta, 14 december 16.00

Boo: Lidingö Vikings HC, hemma, 14 december 16.25