Sollefteå U18 tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Sollefteå U18 med 10–1 mot Ånge U18

Sollefteå U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Adrian Björkqvist gjorde tre mål för Sollefteå U18

Sollefteå U18 fortsätter att ha det lätt mot Ånge U18 i U18 division 1 norra B herr. På torsdagen vann Sollefteå U18 på nytt – den här gången med hela 10–1 (4–0, 2–0, 4–1) borta i Kastbergshallen. Det var Sollefteå U18:s sjätte raka seger mot Ånge U18.

Segern var Sollefteå U18:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Lukas Dahlberg gjorde matchvinnande målet

Sollefteå U18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Sollefteå U18 som var vassast och gick från 0–4 till 0–6 genom två mål av Adrian Björkqvist. Sollefteå U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.52 genom Joel Ringbert och gick upp till 0–9 innan Ånge U18 svarade.

Till slut blev det 1–10 till Sollefteå U18.

Adrian Björkqvist gjorde tre mål för Sollefteå U18 och två assist och Lukas Dahlberg stod för fyra poäng, varav två mål.

Det här betyder att Sollefteå U18 ligger på tredje plats i tabellen och Ånge U18 är på sjätte plats. Noteras kan att Sollefteå U18 sedan den 28 oktober har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sollefteå HK med 6–2.

Fredag 21 november 19.30 spelar Ånge U18 borta mot Njurunda U18. Sollefteå U18 möter Kovland U18 hemma i Niphallen måndag 17 november 19.30.

Ånge U18–Sollefteå U18 1–10 (0–4, 0–2, 1–4)

U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen

Första perioden: 0–1 (6.05) Max Kjellsson (Adrian Björkqvist), 0–2 (11.00) Lukas Dahlberg, 0–3 (14.13) Adrian Björkqvist (Vincent Nygren), 0–4 (14.52) Lukas Dahlberg (Max Jonsson, Adrian Björkqvist).

Andra perioden: 0–5 (27.17) Adrian Björkqvist (Gustav Persson, Emil Stridsman), 0–6 (37.32) Adrian Björkqvist (Lukas Dahlberg).

Tredje perioden: 0–7 (42.52) Joel Ringbert (Loke Johansson), 0–8 (43.28) Linus Möst Kristiansen (Vincent Nygren, Max Kjellsson), 0–9 (44.56) Gustav Persson (Emil Stridsman, Jimmy Bergius), 1–9 (53.08) Walther Stoltz (Lubomir Racek), 1–10 (54.23) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg, Max Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 2-1-2

Sollefteå U18: 4-0-1

Nästa match:

Ånge U18: Njurunda SK, borta, 21 november

Sollefteå U18: Kovlands IshF, hemma, 17 november