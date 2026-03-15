Sollefteå U18 tog hem dubbelmötet med Brooklyn Tigers HF U18

Sollefteå U18 vann med 4–3 totalt

Elias Engman avgjorde för Brooklyn Tigers HF U18

Andra raka segern för Brooklyn Tigers HF U18

Sollefteå U18 har vunnit playoff till U18 regional norr herr mot Brooklyn Tigers HF U18. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 1–0 till Brooklyn Tigers HF U18, vilket betyder att Sollefteå U18 står som segrare med totala resultatet 4–3.

Segermålet för Brooklyn Tigers HF U18 stod Elias Engman för 2.04 in i första perioden.

I lagens första möte under dagen vann Brooklyn Tigers HF U18 med 4–2.

Brooklyn Tigers HF U18–Sollefteå U18 – mål för mål

Brooklyn Tigers HF U18–Sollefteå U18 1–0 (1–0)

Playoff till U18 regional norr herr

Första perioden: 1–0 (2.04) Elias Engman.

Ställning i serien: Brooklyn Tigers HF U18–Sollefteå U18 2–1