Sollefteå U18 kopplade grepp om Brooklyn Tigers HF U18 – efter seger med 5–3

Sollefteå U18 vann med 5–3 mot Brooklyn Tigers HF U18

Olle Nordvall med fyra mål för Sollefteå U18

Fem raka mål av Sollefteå U18

Sollefteå U18 vann första matchen på hemmaplan mot Brooklyn Tigers HF U18 i playoff till U18 regional norr herr på fredagen och har tagit greppet inför avgörandet på söndag 15 mars. Sollefteå U18 vann matchen med 5–3 (5–0, 0–2, 0–1).

Sollefteå U18:s Olle Nordvall var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Olle Nordvall fyramålsskytt för Sollefteå U18

I första perioden var det Sollefteå U18 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 5–0.

Efter 14.02 i andra perioden slog Elias Hedström till framspelad av Elias Gunnarfeldt och Linus Haara och reducerade åt Brooklyn Tigers HF U18. Efter 17.36 reducerade Brooklyn Tigers HF U18 på nytt genom Joel Isaksson på pass av Elias Engman.

Brooklyn Tigers HF U18 reducerade igen efter 15.39 i tredje perioden genom Joel Isaksson på pass av Ebbe Kjellgren och Elias Hedström. 5–3-målet blev matchens sista.

Sollefteå U18–Brooklyn Tigers HF U18 5–3 (5–0, 0–2, 0–1)

Playoff till U18 regional norr herr

Första perioden: 1–0 (2.23) Olle Nordvall, 2–0 (5.37) Adrian Björkqvist (Lukas Dahlberg), 3–0 (10.00) Olle Nordvall (Max Kjellsson, Gustav Persson), 4–0 (13.44) Olle Nordvall (Vincent Nygren), 5–0 (15.37) Olle Nordvall (Adrian Björkqvist, Lukas Dahlberg).

Andra perioden: 5–1 (34.02) Elias Hedström (Elias Gunnarfeldt, Linus Haara), 5–2 (37.36) Joel Isaksson (Elias Engman).

Tredje perioden: 5–3 (55.39) Joel Isaksson (Ebbe Kjellgren, Elias Hedström).

Ställning i serien: Sollefteå U18–Brooklyn Tigers HF U18 1–0

Nästa match:

15 mars, 13.35, Brooklyn Tigers HF U18–Sollefteå U18