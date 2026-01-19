Sollefteå U18 förlänger segersviten mot Ånge U18

Sollefteå U18 vann med 6–2 mot Ånge U18

Olle Nordvall avgjorde för Sollefteå U18

Tredje raka segern för Sollefteå U18

Ånge U18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Sollefteå U18. På måndagen tog Sollefteå U18 ännu en seger borta mot Ånge U18. Matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr slutade 6–2 (3–2, 1–0, 2–0). Det var Sollefteå U18:s sjunde raka seger mot just Ånge U18.

ÖSK/Ö-vik U18 nästa för Sollefteå U18

Sollefteå U18 dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 12.09 i andra perioden nätade Gustav Persson på pass av Adrian Björkqvist och gjorde 2–4.

Elva sekunder in i tredje perioden nätade Sollefteå U18:s Olle Nordvall återigen framspelad av Lukas Dahlberg och ökade ledningen. Efter 5.25 slog Adrian Björkqvist till på nytt på pass av Gustav Persson och Max Jonsson och ökade ledningen för Sollefteå U18. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Sollefteå U18:s Adrian Björkqvist stod för tre poäng, varav två mål.

Ånge U18 har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan Sollefteå U18 har nio poäng efter tre matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sollefteå HK vunnit.

Ånge U18 tar sig an Tegs SK U18 i nästa match borta lördag 24 januari 12.30. Sollefteå U18 möter ÖSK/Ö-vik U18 hemma torsdag 29 januari 19.30.

Ånge U18–Sollefteå U18 2–6 (2–3, 0–1, 0–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (1.24) Walther Stoltz, 2–0 (5.47) Walther Stoltz (Olle Edler), 2–1 (8.26) Adrian Björkqvist (Emil Stridsman), 2–2 (12.18) Emil Stridsman (Joel Ringbert, Max Kjellsson), 2–3 (14.51) Olle Nordvall.

Andra perioden: 2–4 (32.09) Gustav Persson (Adrian Björkqvist).

Tredje perioden: 2–5 (40.11) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg), 2–6 (45.25) Adrian Björkqvist (Gustav Persson, Max Jonsson).

Nästa match:

Ånge U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 24 januari 12.30

Sollefteå U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 29 januari 19.30