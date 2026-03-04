Smakstart för Strömsbro efter förlängningsdrama

Strömsbro segrade – 2–1 efter förlängning

Mikael Hansson avgjorde för Strömsbro

Alfred Aalto ende målskytt för Väsby IK HK

Med 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0) efter förlängning i första matchen hemma har Strömsbro tagit greppet om serien mot Väsby IK HK i Hockeyettan Åttondelsfinal, norra. Strömsbro har nu möjlighet att avgöra serien på bortaplan i Vilundaparkens Ishall.

Mikael Hansson stod för Strömsbros avgörande mål 1.20 in i förlängningen.

Strömsbro–Väsby IK HK – mål för mål

Christoffer Leidermark gav Strömsbro ledningen efter fem minuter efter förarbete från Riku Uusikartano och Jesper Åhlen-Hedenström.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Väsby IK HK kvitterade till 1–1 med 1.48 kvar att spela genom Alfred Aalto efter pass från Pontus Karlsson och Filip Rydström.

I förlängningen tog det 1.20 innan Strömsbro avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Mikael Hansson.

Lagen möts igen på lördag 16.00 i Vilundaparkens Ishall.

Strömsbro–Väsby IK HK 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0)

Hockeyettan Åttondelsfinal, norra

Första perioden: 1–0 (5.38) Christoffer Leidermark (Riku Uusikartano, Jesper Åhlen-Hedenström).

Tredje perioden: 1–1 (58.12) Alfred Aalto (Pontus Karlsson, Filip Rydström).

Förlängning: 2–1 (61.20) Mikael Hansson.

Nästa match:

7 mars, 16.00, Väsby IK HK–Strömsbro, i Vilundaparkens Ishall