Slovakien segrade – 2–1 mot Norge

Seger för Slovakien med 2–1 mot Norge

Marek Hrivik matchvinnare för Slovakien

Tinus Luc Koblar målskytt för Norge

Slovakien vann med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0) i första matchen i VM Grupp B herr hemma mot Norge på lördagen.

Italien nästa för Slovakien

Kristian Pospisil gav Slovakien ledningen efter åtta minuters spel på passning från Samuel Knazko och Martin Pospisil.

Efter 19.47 i andra perioden nätade Tinus Luc Koblar på pass av Eskild Olsen och kvitterade för Norge.

8.07 in i tredje perioden satte Marek Hrivik pucken framspelad av Adam Liska och Mislav Rosandic och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Slovakien vann senast lagen möttes, för tre år sedan, med 4–1 i Arena Riga.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 17 maj. Då möter Slovakien Italien 12.20. Norge tar sig an Slovenien hemma 20.20.

Slovakien–Norge 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

VM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (8.15) Kristian Pospisil (Samuel Knazko, Martin Pospisil).

Andra perioden: 1–1 (39.47) Tinus Luc Koblar (Eskild Olsen).

Tredje perioden: 2–1 (48.07) Marek Hrivik (Adam Liska, Mislav Rosandic).

Utvisningar, Slovakien: 3×2 min. Norge: 3×2 min.

