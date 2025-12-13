Skutskär J20 vände och vann mot IFK Arboga IK

Seger för Skutskär J20 med 5–3 mot IFK Arboga IK

Adam Ollila gjorde två mål för Skutskär J20

Jordan Amnebrink matchvinnare för Skutskär J20

Matchen i U20 division 1 västra A herr mellan Skutskär J20 och IFK Arboga IK i Team Sportia Arena fick se en vändning i sista perioden. Bortalaget IFK Arboga IK hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–1, men Skutskär J20 vände matchen och vann till slut med 5–3.

Adam Ollila gjorde två mål för Skutskär J20

Viktor Olsson gjorde 1–0 till gästande IFK Arboga IK efter 16.09 efter pass från Felix Karlsson-Nyberg och William Rickard.

IFK Arboga IK utökade ledningen genom Filip Olofsson efter 8.30 i andra perioden.

Skutskär J20 reducerade dock till 1–2 genom Liam Lenkey efter 13.15 av perioden.

IFK Arboga IK gjorde 1–3 genom Melker Juhlin Ulvhag efter 17.08.

Skutskär J20 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–3 till 5–3 i tredje perioden. Ollilas 5–3-mål kom med drygt två minuter kvar av matchen.

Skutskär J20:s Benjamin Rackner stod för ett mål och två assists, Adam Ollila gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Liam Lenkey gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Skutskär J20 ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan IFK Arboga IK ligger på sjunde plats.

Lagen möts på nytt i Gyllene Balken Arena den 17 januari.

Skutskär J20 tar sig an Gävle i nästa match borta lördag 20 december 15.00. IFK Arboga IK möter Lindlöven borta onsdag 17 december 19.30.

Skutskär J20–IFK Arboga IK 5–3 (0–1, 1–2, 4–0)

U20 division 1 västra A herr, Team Sportia Arena

Första perioden: 0–1 (16.09) Viktor Olsson (Felix Karlsson-Nyberg, William Rickard).

Andra perioden: 0–2 (28.30) Filip Olofsson (Melker Juhlin Ulvhag, Milo Laine), 1–2 (33.15) Liam Lenkey, 1–3 (37.08) Melker Juhlin Ulvhag (Milo Laine, Filip Olofsson).

Tredje perioden: 2–3 (42.46) Benjamin Rackner (Rasmus Gunnarsson, Liam Lenkey), 3–3 (43.35) Adam Ollila (Benjamin Rackner, Lucas Öman), 4–3 (51.47) Jordan Amnebrink (Adam Ollila, Liam Lenkey), 5–3 (57.34) Adam Ollila (Benjamin Rackner, Lucas Öman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skutskär J20: 3-0-2

IFK Arboga IK: 2-0-3

Nästa match:

Skutskär J20: Gävle GIK, borta, 20 december 15.00

IFK Arboga IK: Lindlövens IF, borta, 17 december 19.30