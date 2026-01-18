Skellefteå AIK vann mot HV 71 – trots underläge

Seger för Skellefteå AIK med 5–3 mot HV 71

Linn Stenlund matchvinnare för Skellefteå AIK

Andra raka segern för Skellefteå AIK

Inför sista perioden var HV 71 i ledningen med 2–1 i Husqvarna Garden. Men Skellefteå AIK vände och vann. Till slut blev det 3–5 i matchen i SDHL.

HV 71–Skellefteå AIK – mål för mål

HV 71 tog ledningen efter 14 minuter genom Tea Løkke Nyberg med assist av Alva Johansson och Meja Andersson. Skellefteå AIK kvitterade till 1–1 efter 16.46 genom Line Grahn efter förarbete av Vilma Granlund och Aino Karppinen.

Efter 16.37 i andra perioden nätade Ema Tothova och gav HV 71 ledningen.

Skellefteå AIK tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.44 genom Lotti Odnoga och gick upp till 2–4 innan HV 71 svarade.

Slutresultatet blev 3–5 i Skellefteå AIK:s favör.

HV 71 har en vinst och fyra förluster och 13–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skellefteå AIK har två vinster och tre förluster och 9–15 i målskillnad.

I nästa omgång har HV 71 Linköping borta i Saab Arena, tisdag 20 januari 18.00. Skellefteå AIK spelar borta mot Luleå onsdag 25 februari 18.00.

HV 71–Skellefteå AIK 3–5 (1–1, 1–0, 1–4)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (14.58) Tea Løkke Nyberg (Alva Johansson, Meja Andersson), 1–1 (16.46) Line Grahn (Vilma Granlund, Aino Karppinen).

Andra perioden: 2–1 (36.37) Ema Tothova.

Tredje perioden: 2–2 (43.44) Lotti Odnoga, 2–3 (50.46) Ida Kuoppala (Lotti Odnoga), 2–4 (57.42) Linn Stenlund (Line Grahn), 3–4 (59.02) Alva Johansson (Julia Nearis), 3–5 (59.57) Jenna Pirttijärvi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Skellefteå AIK: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Linköping HC, borta, 20 januari 18.00

Skellefteå AIK: Luleå/MSSK, borta, 25 februari 18.00