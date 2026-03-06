Skellefteå AIK vann första matchen efter drama mot Brynäs

Skellefteå AIK-seger med 5–3 mot Brynäs

Skellefteå AIK har nu greppet om serien mot Brynäs i SM-kvartsfinalen dam, efter vinst på hemmaplan med 5–3 (2–0, 0–1, 3–2). Skellefteå AIK leder nu matchserien med 1-2.

Inför matchen hade Skellefteå AIK 14 raka förluster mot Brynäs.

Laura Lerchova gjorde 1–0 till Skellefteå AIK efter fem minuter assisterad av Celine Tedenby och Jenna Pirttijärvi. 2–0 kom efter 6.21 när Sara Lindqvist slog till efter förarbete av Nicoline Söndergaard Jensen.

Efter 4.33 i andra perioden nätade Jenniina Nylund på pass av Matilda Österman och reducerade åt Brynäs.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 5–3.

Nästa match spelas på lördag 15.00.

Skellefteå AIK–Brynäs 5–3 (2–0, 0–1, 3–2)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (5.27) Laura Lerchova (Celine Tedenby, Jenna Pirttijärvi), 2–0 (6.21) Sara Lindqvist (Nicoline Söndergaard Jensen).

Andra perioden: 2–1 (24.33) Jenniina Nylund (Matilda Österman).

Tredje perioden: 2–2 (42.55) Jenniina Nylund (Noora Tulus, Viivi Vainikka), 3–2 (51.07) Ida Kuoppala (Laura Lerchova, Nikita Bergmann), 4–2 (51.56) Nikita Bergmann, 4–3 (59.42) Hanna Thuvik (Noora Tulus), 5–3 (59.56) Jenna Pirttijärvi (Lotti Odnoga).

Nästa match:

7 mars, 15.00, Skellefteå AIK–Brynäs