Skellefteå AIK U18 utklassade Almtuna – seger med 8–0

Skellefteå AIK U18 vann med 8–0 mot Almtuna

Skellefteå AIK U18 spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Almtuna i U18 Nationell norra med hela 8–0 (2–0, 4–0, 2–0).

Segern var Skellefteå AIK U18:s nionde på de senaste tio matcherna.

Almtuna–Skellefteå AIK U18 – mål för mål

Werner Hansson gav gästerna Skellefteå AIK U18 ledningen efter sju minuter efter förarbete från Olle Lundström och Love Lorentzon. Laget ökade också ledningen till 0–2 när Manne Nyström fick träff på passning från Mio Forssell och Werner Hansson efter 15.55.

Även i andra perioden var Skellefteå AIK U18 starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom mål av Ludvig Vestman, Manne Nyström, Joel Näslund och Olle Lundström.

1.58 in i tredje perioden satte Olle Lundström pucken på nytt framspelad av Mio Forssell och Hjalmar Nilsén och ökade ledningen. Ludvig Vestman gjorde också 0–8 efter förarbete av Love Lorentzon och Hjalmar Nilsén efter 12.41. Det fastställde slutresultatet till 0–8.

Skellefteå AIK U18:s Mio Forssell hade tre assists, Werner Hansson gjorde ett mål och två assist, Love Lorentzon hade tre assists, Olle Lundström stod för tre poäng, varav två mål, Hjalmar Nilsén hade tre assists och Manne Nyström gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Almtuna ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Skellefteå AIK U18 är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Skellefteå med 4–2.

Almtuna–Skellefteå AIK U18 0–8 (0–2, 0–4, 0–2)

U18 Nationell norra, Gränbyhallen

Första perioden: 0–1 (7.41) Werner Hansson (Olle Lundström, Love Lorentzon), 0–2 (15.55) Manne Nyström (Mio Forssell, Werner Hansson).

Andra perioden: 0–3 (25.03) Ludvig Vestman (Love Lorentzon, Hjalmar Nilsén), 0–4 (33.21) Manne Nyström (Werner Hansson, Kim Tjärnström), 0–5 (37.04) Joel Näslund (Manne Nyström, Mio Forssell), 0–6 (39.24) Olle Lundström (Max Johannesén, Joel Näslund).

Tredje perioden: 0–7 (41.58) Olle Lundström (Mio Forssell, Hjalmar Nilsén), 0–8 (52.41) Ludvig Vestman (Love Lorentzon, Hjalmar Nilsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Skellefteå AIK U18: 5-0-0

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Brynäs IF, borta, 15 mars 12.00