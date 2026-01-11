Skellefteå AIK U18 förlänger segersviten mot Östersunds IK U18

Skellefteå AIK U18 segrade – 8–2 mot Östersunds IK U18

Werner Hansson gjorde två mål för Skellefteå AIK U18

Ed Forsfjäll avgjorde för Skellefteå AIK U18

Elva raka segrar hade Skellefteå AIK U18 mot just Östersunds IK U18 i U18 Nationell norra herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade Skellefteå AIK U18 på nytt – den här gången med hela 8–2 (2–0, 3–2, 3–0) borta i Östersund Arena.

I och med detta har Östersunds IK U18 fyra förluster i rad.

Werner Hansson med två mål för Skellefteå AIK U18

Werner Hansson gjorde 1–0 till Skellefteå AIK U18 efter bara 3.56 efter förarbete av Love Lorentzon och Mio Forssell. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 15.19 genom Joel Näslund på passning från Carl Lundberg och Hjalmar Nilsén.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Skellefteå AIK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Axel Sundelin, Mio Forssell och Love Lorentzon.

Mio Forssell gjorde ett mål för Skellefteå AIK U18 och spelade dessutom fram till fyra mål, Werner Hansson stod för fyra poäng, varav två mål, Love Lorentzon gjorde ett mål och tre assist och Carl Lundberg hade tre assists.

Skellefteå AIK U18 vann senast lagen möttes med 10–0 i Östersund Arena.

Lagen möts igen 22 februari i Skellefteå Kraft Arena.

Östersunds IK U18 tar sig an Almtuna i nästa match hemma lördag 17 januari 14.00. Skellefteå AIK U18 möter samma dag 15.45 Björklöven U18 borta.

Östersunds IK U18–Skellefteå AIK U18 2–8 (0–2, 2–3, 0–3)

U18 Nationell norra herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (3.56) Werner Hansson (Love Lorentzon, Mio Forssell), 0–2 (15.19) Joel Näslund (Carl Lundberg, Hjalmar Nilsén).

Andra perioden: 0–3 (23.45) Ed Forsfjäll (Andreas Harlin Sundin, Malte Olofsson), 1–3 (28.38) Sverre Øverli Larsen (Noel Svedén), 2–3 (32.15) Olle Bergström (Sigge Forsell), 2–4 (38.15) Werner Hansson (Mio Forssell, Love Lorentzon), 2–5 (39.41) Ludvig Vestman (Werner Hansson, Mio Forssell).

Tredje perioden: 2–6 (41.20) Love Lorentzon (Carl Lundberg, Werner Hansson), 2–7 (50.34) Mio Forssell (Carl Lundberg, Love Lorentzon), 2–8 (57.05) Axel Sundelin (Kim Tjärnström, Mio Forssell).

Nästa match:

Östersunds IK U18: Almtuna IS, hemma, 17 januari 14.00

Skellefteå AIK U18: IF Björklöven, borta, 17 januari 15.45