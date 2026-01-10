Skellefteå AIK tog ny seger mot favoritmotståndet

Växjö har varit lite av ett favoritmotstånd för Skellefteå AIK. På lördagen tog Skellefteå AIK ännu en seger hemma mot Växjö. Matchen i SHL slutade 6–3 (1–0, 2–0, 3–3). Det var Skellefteå AIK:s nionde raka seger mot just Växjö.

Det här innebär att Skellefteå AIK nu har fem segrar i följd i SHL.

Malmö nästa för Skellefteå AIK

Pär Lindholm gav Skellefteå AIK ledningen efter elva minuters spel assisterad av Valter Lindberg och Oskar Vuollet.

Efter 3.54 i andra perioden nätade Max Krogdahl på pass av Oliver Okuliar och Pär Lindholm och gjorde 2–0. Oliver Okuliar gjorde dessutom 3–0 efter 11.43 framspelad av Oscar Lindberg och Pär Lindholm.

Tredje perioden slutade 3–3 och Skellefteå AIK vann matchen med 6–3.

Pär Lindholm och Valter Lindberg gjorde ett mål och två assist var för Skellefteå AIK.

Nästa motstånd för Skellefteå AIK är Malmö. Växjö tar sig an Djurgården borta. Båda matcherna spelas torsdag 15 januari 19.00.

Skellefteå AIK–Växjö 6–3 (1–0, 2–0, 3–3)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (11.13) Pär Lindholm (Valter Lindberg, Oskar Vuollet).

Andra perioden: 2–0 (23.54) Max Krogdahl (Oliver Okuliar, Pär Lindholm), 3–0 (31.43) Oliver Okuliar (Oscar Lindberg, Pär Lindholm).

Tredje perioden: 3–1 (41.03) Karl Henriksson (Brian Cooper), 3–2 (41.21) Felix Robert (Sebastian Strandberg, Leo Sahlin Wallenius), 4–2 (46.32) Lars Bryggman (Pontus Johansson, Valter Lindberg), 5–2 (51.52) Jonathan Pudas (Andreas Johnson, Oliver Okuliar), 6–2 (55.56) Valter Lindberg (Oskar Vuollet), 6–3 (57.11) Ville Svensson (Keegan Lowe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 5-0-0

Växjö: 2-1-2

Nästa match:

Skellefteå AIK: IF Malmö Redhawks, hemma, 15 januari 19.00

Växjö: Djurgårdens IF, borta, 15 januari 19.00