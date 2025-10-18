Skellefteå AIK tog hem segern mot Malmö – Jonathan Pudas matchvinnare

Skellefteå AIK vann med 5–1 mot Malmö

Skellefteå AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Skellefteå AIK:s Jonathan Pudas tvåmålsskytt

Skellefteå AIK besegrade Malmö på hemmaplan i lördagens match i SHL. 5–1 (1–0, 4–0, 0–1) slutade matchen.

Segern var Skellefteå AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Mikkel Aagaard bakom Skellefteå AIK:s seger

Jonathan Pudas gjorde 1–0 till Skellefteå AIK efter 19.29 framspelad av Oscar Lindberg och Jonathan Johnson. Skellefteå AIK startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 5–0 genom mål av Mikkel Aagaard, Valter Lindberg, Jonathan Pudas och Rickard Hugg. 8.02 in i tredje perioden slog Filip Björkman till framspelad av Isac Nilsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Malmö.

Skellefteå AIK:s Oscar Lindberg hade fyra assists och Jonathan Pudas gjorde två mål och ett målgivande pass.

Malmö ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Skellefteå AIK är på tredje plats. Ett fint lyft i tabellen för Skellefteå AIK som så sent som den 1 oktober låg på tionde plats.

Skellefteå AIK möter Färjestad i nästa match borta torsdag 23 oktober 19.00. Malmö möter samma dag Rögle borta.

Skellefteå AIK–Malmö 5–1 (1–0, 4–0, 0–1)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (19.29) Jonathan Pudas (Oscar Lindberg, Jonathan Johnson).

Andra perioden: 2–0 (26.06) Mikkel Aagaard (Jonathan Pudas, Oscar Lindberg), 3–0 (28.53) Valter Lindberg (Andreas Johnson, Pontus Johansson), 4–0 (29.39) Jonathan Pudas (Jonathan Johnson, Oscar Lindberg), 5–0 (33.04) Rickard Hugg (Oscar Lindberg, Victor Laz).

Tredje perioden: 5–1 (48.02) Filip Björkman (Isac Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-1-0

Malmö: 0-0-5

Nästa match:

Skellefteå AIK: Färjestads BK, borta, 23 oktober

Malmö: Rögle BK, borta, 23 oktober