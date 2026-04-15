Skellefteå AIK till SM-final – slog Luleå i avgörande matchen

Skellefteå AIK vann med 2–1 mot Luleå

Skellefteå AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oliver Okuliar matchvinnare för Skellefteå AIK

Segern på hemmaplan med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) gör att Skellefteå AIK har vunnit matchserien mot Luleå i SM-semifinalen. Skellefteå AIK vann totalt med 4-1 i matcher.

Skellefteå AIK–Luleå – mål för mål

Emil Djuse gav Skellefteå AIK ledningen efter 8.48 assisterad av Oliver Okuliar och Pontus Johansson.

Efter 1.58 i andra perioden slog Oliver Okuliar till på pass av Arvid Lundberg och Pontus Johansson och gjorde 2–0. Luleås Brian O’Neill gjorde 2–1 efter 13.24 framspelad av Isac Hedqvist och Frederic Allard.

Tredje perioden blev mållös och Skellefteå AIK höll i sin 2–1-ledning och vann.

Skellefteå AIK är nu klart för SM-final.

Skellefteå AIK–Luleå 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

SM-semifinalen

Första perioden: 1–0 (8.48) Emil Djuse (Oliver Okuliar, Pontus Johansson).

Andra perioden: 2–0 (21.58) Oliver Okuliar (Arvid Lundberg, Pontus Johansson), 2–1 (33.24) Brian O’Neill (Isac Hedqvist, Frederic Allard).

Slutresultat i serien: Skellefteå AIK–Luleå 4–1