Skellefteå AIK höll nollan och tog stark seger mot Djurgården
- Skellefteå AIK vann med 4–0 mot Djurgården
- Skellefteå AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna
- Oscar Lindberg tvåmålsskytt för Skellefteå AIK
Fyra mål framåt och hållen nolla. Skellefteå AIK tog en stabil seger på hemmaplan mot Djurgården i SHL. Matchen slutade 4–0 (0–0, 3–0, 1–0).
Det här var sjunde gången den här säsongen som Skellefteå AIK:s målvakter höll nollan.
Segern var Skellefteå AIK:s femte på de senaste sex matcherna.
Mikkel Aagaard bakom Skellefteå AIK:s avgörande
Den första perioden slutade 0–0. Skellefteå AIK stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.33. Oscar Lindberg också 4–0 framspelad av Rickard Hugg och Jonathan Pudas efter 19.40 i tredje perioden.
Oscar Lindberg gjorde två mål för Skellefteå AIK och ett målgivande pass och Rickard Hugg hade tre assists.
Torsdag 20 november 19.00 möter Skellefteå AIK Rögle borta i Catena Arena medan Djurgården spelar hemma mot LHC.
Skellefteå AIK–Djurgården 4–0 (0–0, 3–0, 1–0)
SHL, Skellefteå Kraft Arena
Andra perioden: 1–0 (31.59) Mikkel Aagaard (Rickard Hugg, Oscar Lindberg), 2–0 (34.39) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Viktor Grahn), 3–0 (39.32) Andreas Johnson (Oliver Okuliar, Pär Lindholm).
Tredje perioden: 4–0 (59.40) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Jonathan Pudas).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Skellefteå AIK: 4-0-1
Djurgården: 2-1-2
Nästa match:
Skellefteå AIK: Rögle BK, borta, 20 november
Djurgården: Linköping HC, hemma, 20 november
