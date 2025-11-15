Prenumerera

Skellefteå AIK höll nollan och tog stark seger mot Djurgården

Fyra mål framåt och hållen nolla. Skellefteå AIK tog en stabil seger på hemmaplan mot Djurgården i SHL. Matchen slutade 4–0 (0–0, 3–0, 1–0).

Det här var sjunde gången den här säsongen som Skellefteå AIK:s målvakter höll nollan.

Segern var Skellefteå AIK:s femte på de senaste sex matcherna.

Mikkel Aagaard bakom Skellefteå AIK:s avgörande

Den första perioden slutade 0–0. Skellefteå AIK stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.33. Oscar Lindberg också 4–0 framspelad av Rickard Hugg och Jonathan Pudas efter 19.40 i tredje perioden.

Oscar Lindberg gjorde två mål för Skellefteå AIK och ett målgivande pass och Rickard Hugg hade tre assists.

Torsdag 20 november 19.00 möter Skellefteå AIK Rögle borta i Catena Arena medan Djurgården spelar hemma mot LHC.

Skellefteå AIK–Djurgården 4–0 (0–0, 3–0, 1–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 1–0 (31.59) Mikkel Aagaard (Rickard Hugg, Oscar Lindberg), 2–0 (34.39) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Viktor Grahn), 3–0 (39.32) Andreas Johnson (Oliver Okuliar, Pär Lindholm).

Tredje perioden: 4–0 (59.40) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Jonathan Pudas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-0-1

Djurgården: 2-1-2

Nästa match:

Skellefteå AIK: Rögle BK, borta, 20 november

Djurgården: Linköping HC, hemma, 20 november

