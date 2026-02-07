Skellefteå AIK fortsätter vinna – 3–1 mot Örebro Hockey

Skellefteå AIK vann med 3–1 mot Örebro Hockey

Skellefteå AIK:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Andreas Johnson matchvinnare för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK är i bra form just nu. På lördagen kom seger nummer fyra i rad, efter 3–1 (2–0, 0–1, 1–0) på hemmaplan mot Örebro Hockey. Det innebär också att Örebro Hockey har fyra raka förluster i SHL.

Skellefteå AIK vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Örebro Hockey.

Skellefteå AIK:s fina hemmaform håller i sig. Segern var sjunde raka i Skellefteå Kraft Arena.

Skellefteå AIK–Örebro Hockey – mål för mål

Zeb Forsfjäll gjorde 1–0 till Skellefteå AIK efter bara 17 sekunder efter pass från Arvid Lundberg och Victor Stjernborg. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 1.37 slog Andreas Johnson till på passning från Frans Haara och Valter Lindberg.

Efter 15.21 i andra perioden nätade Jesse Ylönen på pass av Svante Sjödin och Linus Arnesson och reducerade åt Örebro Hockey.

Lars Bryggman stod för målet när Skellefteå AIK punkterade matchen med ett 3–1-mål med nio sekunder kvar att spela assisterad av Viktor Grahn. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Torsdag 19 februari 19.00 möter Skellefteå AIK Leksand hemma i Skellefteå Kraft Arena medan Örebro Hockey spelar hemma mot Frölunda.

Skellefteå AIK–Örebro Hockey 3–1 (2–0, 0–1, 1–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (0.17) Zeb Forsfjäll (Arvid Lundberg, Victor Stjernborg), 2–0 (1.37) Andreas Johnson (Frans Haara, Valter Lindberg).

Andra perioden: 2–1 (35.21) Jesse Ylönen (Svante Sjödin, Linus Arnesson).

Tredje perioden: 3–1 (59.51) Lars Bryggman (Viktor Grahn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-0-1

Örebro Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Skellefteå AIK: Leksands IF, hemma, 19 februari 19.00

Örebro Hockey: Frölunda HC, hemma, 19 februari 19.00