SK Iron Hockey vann på bortaplan mot IFK Österåker Hockey

Seger för SK Iron Hockey med 7–3 mot IFK Österåker Hockey

SK Iron Hockeys åttonde seger på de senaste tio matcherna

Anton Hedberg avgjorde för SK Iron Hockey

Det blev SK Iron Hockey som vann på bortaplan mot IFK Österåker Hockey i U18 Div 1 östra A herr. 3–7 (0–2, 0–2, 3–3) slutade matchen på onsdagen.

Segern var SK Iron Hockeys åttonde på de senaste tio matcherna.

IFK Österåker Hockey–SK Iron Hockey – mål för mål

Sigge Hedblom gav SK Iron Hockey ledningen efter 16.11 efter förarbete av Filip Fredriksson och Viggo Fröberg.

0–2 kom efter 18.57 när Albin Jansson hittade rätt assisterad av Sigge Hedblom och Elton Gälman.

Efter 6.19 i andra perioden slog Ernst Pentler till på pass av Filip Fredriksson och gjorde 0–3.

Anton Hedberg gjorde dessutom 0–4 efter 13.58 framspelad av Elton Gälman och Sigge Hedblom.

Tredje perioden slutade 3–3 och SK Iron Hockey vann matchen med 7–3.

Sigge Hedblom och Elton Gälman gjorde ett mål och två assist var för SK Iron Hockey.

För SK Iron Hockey gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan IFK Österåker Hockey är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann SK Iron Hockey med 3–1.

I sista matchen möter IFK Österåker Hockey Hässelby Kälvesta HC U18 borta på söndag 14 december 16.30.

IFK Österåker Hockey–SK Iron Hockey 3–7 (0–2, 0–2, 3–3)

U18 Div 1 östra A herr, Österåker Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (16.11) Sigge Hedblom (Filip Fredriksson, Viggo Fröberg), 0–2 (18.57) Albin Jansson (Sigge Hedblom, Elton Gälman).

Andra perioden: 0–3 (26.19) Ernst Pentler (Filip Fredriksson), 0–4 (33.58) Anton Hedberg (Elton Gälman, Sigge Hedblom).

Tredje perioden: 0–5 (41.30) Anton Nilsson, 1–5 (48.51) Arvid Dräckes (Jonatan Gomez Rosén), 2–5 (51.22) Nils Jäderlund, 2–6 (52.10) Johannes Lundström (Gustav Frank), 3–6 (57.09) Rickard Mattinson (Oskar Edlund), 3–7 (58.52) Elton Gälman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Österåker Hockey: 0-0-5

SK Iron Hockey: 3-0-2

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Hässelby Kälvesta HC, borta, 14 december 16.30