SK Iron Hockey utklassade Hässelby Kälvesta HC U18 på bortaplan

SK Iron Hockey vann med 11–2 mot Hässelby Kälvesta HC U18

SK Iron Hockeys Albin Jansson tremålsskytt

Edvin Reutersköld matchvinnare för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Hässelby Kälvesta HC U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med hela 11–2 (5–1, 4–0, 2–1).

Albin Jansson med tre mål för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.25 genom Hugo Rundblad och gick upp till 0–4. Hässelby Kälvesta HC U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade SK Iron Hockey dock ryckt åt sig ledningen med 1–5.

Även i andra perioden var det SK Iron Hockey som var vassast och gick från 1–5 till 1–9 genom två mål av Albin Jansson, och ett mål var av Gustav Frank och Oscar Danborg.

SK Iron Hockey vann också tredje perioden 1–2 och matchen med hela 11–2.

Albin Jansson gjorde tre mål för SK Iron Hockey och ett assist, Alex Eriksson hade tre assists och Johannes Lundström stod för tre poäng, varav ett mål.

Hässelby Kälvesta HC U18 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. SK Iron Hockey har nio poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har SK Iron Hockey vunnit.

Tisdag 20 januari spelar Hässelby Kälvesta HC U18 hemma mot Trångsunds IF U18 19.30 och SK Iron Hockey mot Värmdö HC 2 hemma 19.45 i Lindbergs Arena.

Hässelby Kälvesta HC U18–SK Iron Hockey 2–11 (1–5, 0–4, 1–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (1.25) Hugo Rundblad, 0–2 (2.20) Lucas Andersson (Johannes Lundström, Alex Eriksson), 0–3 (7.18) Edvin Reutersköld (Anton Hedberg), 0–4 (9.36) Albin Jansson (Viggo Lindström), 1–4 (13.27) Carl Sjögren (Filip Svedjebäck, Leo Borelius), 1–5 (15.46) Viggo Fröberg (Anton Hedberg, Gustav Frank).

Andra perioden: 1–6 (21.57) Gustav Frank (Albin Jansson), 1–7 (22.12) Albin Jansson (Hugo Rundblad, Lucas Pettersson), 1–8 (26.24) Oscar Danborg (Alex Eriksson, Ernst Pentler), 1–9 (38.12) Albin Jansson (Lucas Pettersson).

Tredje perioden: 2–9 (40.32) Edgar Axelsson (Alvin Wester), 2–10 (43.21) Ernst Pentler (Johannes Lundström), 2–11 (48.03) Johannes Lundström (Alex Eriksson, Oscar Danborg).

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: Trångsunds IF, hemma, 20 januari 19.30

SK Iron Hockey: Värmdö HC 2, hemma, 20 januari 19.45