Sju raka segrar för Anaheim Ducks – efter 4–3 mot Calgary

Anaheim Ducks och Calgary har två helt olika formkurvor. Anaheim Ducks vann måndagens möte i Scotiabank Saddledome och har därmed sju raka segrar i NHL. Hemmalaget Calgary däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 3–4 (2–0, 0–2, 1–1, 0–1) efter förlängning.

Segermålet för Anaheim Ducks stod Beckett Sennecke för 2.54 in i förlängningen.

Jonathan Huberdeau gav Calgary ledningen efter 6.17 efter förarbete av Mikael Backlund och Mikael Backlund. Laget gjorde 2–0 efter 7.56 när Hunter Brzustewicz slog till framspelad av Adam Klapka och Joel Farabee.

Anaheim Ducks reducerade till 2–1 redan efter efter 3.22 i andra perioden genom Beckett Sennecke på pass av Alex Killorn och Mikael Granlund. Efter 12.41 i andra perioden nätade Beckett Sennecke återigen framspelad av Mikael Granlund och Alex Killorn och kvitterade för Anaheim Ducks.

4.50 in i tredje perioden slog Matt Coronato till på pass av Matvei Gridin och Nazem Kadri och gav laget ledningen. 13.08 in i perioden nätade Anaheim Ducks Chris Kreider på pass av Ryan Poehling och Cutter Gauthier och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Anaheim Ducks 2.54 in i förlängningen blev Beckett Sennecke med det avgörande förlängningsmålet.

Det här betyder att Calgary ligger kvar på sjunde plats i Pacific division och Anaheim Ducks på tredje plats.

Calgary tar sig an Minnesota i nästa match borta fredag 30 januari 02.00. Anaheim Ducks möter Edmonton borta tisdag 27 januari 02.30.

Calgary–Anaheim Ducks 3–4 (2–0, 0–2, 1–1, 0–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (6.17) Jonathan Huberdeau (Mikael Backlund, Mikael Backlund), 2–0 (7.56) Hunter Brzustewicz (Adam Klapka, Joel Farabee).

Andra perioden: 2–1 (23.22) Beckett Sennecke (Alex Killorn, Mikael Granlund), 2–2 (32.41) Beckett Sennecke (Mikael Granlund, Alex Killorn).

Tredje perioden: 3–2 (44.50) Matt Coronato (Matvei Gridin, Nazem Kadri), 3–3 (53.08) Chris Kreider (Ryan Poehling, Cutter Gauthier).

Förlängning: 3–4 (62.54) Beckett Sennecke.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 1-2-2

Anaheim Ducks: 5-0-0

Nästa match:

Calgary: Minnesota Wild, borta, 30 januari 02.00

Anaheim Ducks: Edmonton Oilers, borta, 27 januari 02.30