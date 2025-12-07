Sjöö och Österlund matchvinnare när Lindlöven J18 besegrade Borlänge

Lindlöven J18-seger med 2–1 mot Borlänge

Loke Österlund matchvinnare för Lindlöven J18

Sjunde förlusten i rad för Borlänge

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Lindlöven J18 i matchen mot Borlänge i Lindehov. Laget vann söndagens match i U18 regional väst fortsättning herr med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1).

Lindlöven J18–Borlänge – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

6.43 in i andra perioden gjorde Lindlöven J18 1–0 genom Elias Sjöö assisterad av Wilmer Ericsson och Kim Svantesson.

Efter 16.01 i andra perioden slog Loke Österlund till framspelad av Sixten Manfredsson och Mio Eriksson och gjorde 2–0.

12.48 in i tredje perioden nätade Borlänges Oskar Jonsson på pass av Nils Björklund Östning och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Borlänge.

Lindlöven J18 har en seger och fyra förluster och 14–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har fem förluster och 8–16 i målskillnad. Förlusten var Borlänges tredje uddamålsförlust.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Lindlöven J18 slutar på sjätte plats och Borlänge på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Lindlövens IF vunnit.

Lindlöven J18–Borlänge 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

U18 regional väst fortsättning herr, Lindehov

Andra perioden: 1–0 (26.43) Elias Sjöö (Wilmer Ericsson, Kim Svantesson), 2–0 (36.01) Loke Österlund (Sixten Manfredsson, Mio Eriksson).

Tredje perioden: 2–1 (52.48) Oskar Jonsson (Nils Björklund Östning).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 1-0-4

Borlänge: 0-2-3