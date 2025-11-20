Sjätte raka för Kils AIK J18 efter seger mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Seger för Kils AIK J18 med 4–2 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Kils AIK J18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Oscar Bill tvåmålsskytt för Kils AIK J18

Formen är riktigt bra just nu för Kils AIK J18. På torsdagen kom sjätte raka segern i U18 division 1 västra D herr, 4–2 (1–1, 2–1, 1–0), hemma mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga. Det innebär att Arvika/Charlottenberg/Forshaga åkte på åttonde raka förlusten.

Alfred Forsberg gjorde matchvinnande målet

Efter 13 minuters spel gjorde Arvika/Charlottenberg/Forshaga 0–1.

Kils AIK J18 kvitterade till 1–1 efter 19.12 när Oscar Bill hittade rätt på passning från Aston De Melo och Max Höglund.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga gjorde 1–2 genom Victor Wretling Säterman som gjorde sitt andra mål efter 2.55 i andra perioden.

Oscar Bill och Alfred Forsberg såg till att Kils AIK J18 vände till ledning med 3–2.

9.05 in i tredje perioden fick Lucas Arwengrim utdelning framspelad av Hugo Larsson och Viggo Persson och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här betyder att Kils AIK J18 är i fortsatt serieledning, med 27 poäng efter elva matcher och Arvika/Charlottenberg/Forshaga sist, på nionde plats med fem poäng.

När lagen senast möttes vann Kils AIK med 6–5 efter förlängningsspel .

Nästa motstånd för Kils AIK J18 är Kristinehamns HT J18. Lagen möts torsdag 27 november 19.00 i Björkhallen. Arvika/Charlottenberg/Forshaga tar sig an Viking HC J18 borta söndag 30 november 14.00.

Kils AIK J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 4–2 (1–1, 2–1, 1–0)

U18 division 1 västra D herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (13.27) Victor Wretling Säterman, 1–1 (19.12) Oscar Bill (Aston De Melo, Max Höglund).

Andra perioden: 1–2 (22.55) Victor Wretling Säterman (Oliver Öberg), 2–2 (33.54) Oscar Bill (Aston De Melo), 3–2 (35.02) Alfred Forsberg (Viggo Persson).

Tredje perioden: 4–2 (49.05) Lucas Arwengrim (Hugo Larsson, Viggo Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 5-0-0

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 0-1-4

Nästa match:

Kils AIK J18: Kristinehamns HT, borta, 27 november

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Viking HC, borta, 30 november