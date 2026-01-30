Shane Wright i form när Seattle vann mot Toronto

Seattle vann med 5–2 mot Toronto

Seattles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Shane Wright tvåmålsskytt för Seattle

Hemmalaget Seattle vann mot Toronto i NHL. 5–2 (1–1, 2–0, 2–1) slutade matchen på fredagen.

Segern var Seattles fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Toronto sex förluster i rad.

Brandon Montour bakom Seattles avgörande

Seattle började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.21 slog Matthew Beniers till efter förarbete av Jared Mccann och Jordan Eberle. Toronto kvitterade till 1–1 efter 15.02 genom Nick Robertson efter förarbete från Nicolas Roy.

Efter 6.23 i andra perioden slog Shane Wright till på pass av Jaden Schwartz och Adam Larsson och gav Seattle ledningen. Brandon Montour gjorde dessutom 3–1 efter 6.54 framspelad av Frederick Gaudreau och Chandler Stephenson.

6.04 in i tredje perioden nätade Torontos Morgan Rielly på pass av Max Domi och reducerade. Men mer än så orkade Toronto inte med. 8.32 in i perioden slog Shane Wright till på nytt framspelad av Brandon Montour och ökade ledningen. Efter 17.23 slog Jared Mccann till och ökade ledningen för Seattle.

För Seattle gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i Pacific division medan Toronto är på sjunde plats i Atlantic division.

När lagen senast möttes vann Seattle med 4–3 efter förlängning .

Seattle tar sig an Vegas i nästa match borta söndag 1 februari 04.00. Toronto möter samma dag 01.00 Vancouver borta.

Seattle–Toronto 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (1.21) Matthew Beniers (Jared Mccann, Jordan Eberle), 1–1 (15.02) Nick Robertson (Nicolas Roy).

Andra perioden: 2–1 (26.23) Shane Wright (Jaden Schwartz, Adam Larsson), 3–1 (26.54) Brandon Montour (Frederick Gaudreau, Chandler Stephenson).

Tredje perioden: 3–2 (46.04) Morgan Rielly (Max Domi), 4–2 (48.32) Shane Wright (Brandon Montour), 5–2 (57.23) Jared Mccann.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 4-0-1

Toronto: 0-1-4

Nästa match:

Seattle: Vegas Golden Knights, borta, 1 februari 04.00

Toronto: Vancouver Canucks, borta, 1 februari 01.00