Segersviten fortsätter för Värmdö efter vinst mot Wings Arlanda

Värmdö vann med 17–1 mot Wings Arlanda

Värmdös åttonde seger på de senaste nio matcherna

Edvin Boström matchvinnare för Värmdö

På torsdagen kom sjätte raka segern i U18 allettan östra herr för Värmdö. Det blev 17–1 (4–0, 8–1, 5–0) hemma mot Wings Arlanda. Det innebär att Wings Arlanda åkte på 13:e raka förlusten.

IK Göta nästa för Värmdö

Värmdö spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Värmdö tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 5–0 efter 2.56 genom Nathan Edfeldt och gick upp till 11–0 innan Wings Arlanda svarade.

I periodpausen hade Värmdö ledningen med 12–1. Värmdö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 17–1. Målen i sista perioden gjordes av Elias Fält, som gjorde två mål, Love Lalinder, Elias Ahnfeldt och Charlie Ebberyd.

Edvin Boström gjorde två mål för Värmdö och spelade dessutom fram till fem mål, Elias Ahnfeldt stod för tre mål och tre assists, Elias Fält gjorde tre mål och två målgivande passningar, David Svedlund hade fem assists, Alexander Nevala Karlman gjorde två mål och ett målgivande pass, Alexander Borgström hade tre assists och Love Lalinder gjorde tre mål.

Det här betyder att Värmdö är kvar på andra plats och Wings Arlanda stannar sist, på tolfte plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann Värmdö HC med 12–1.

Söndag 16 november spelar Värmdö hemma mot IK Göta 17.30 och Wings Arlanda mot Viggbyholm hemma 19.30 i Pinbackshallen.

Värmdö–Wings Arlanda 17–1 (4–0, 8–1, 5–0)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Första perioden: 1–0 (1.51) Alexander Nevala Karlman (Alexander Borgström), 2–0 (6.32) Edvin Boström (Elias Ahnfeldt, Elias Fält), 3–0 (6.37) Love Lalinder (David Alami Merrouni), 4–0 (11.04) Sverre Eklinder (Love Tvelin, Edvin Boström).

Andra perioden: 5–0 (22.56) Nathan Edfeldt, 6–0 (24.10) Alexander Nevala Karlman (Alexander Borgström, Victor Svedlund), 7–0 (24.20) Elias Ahnfeldt (Edvin Boström, Nathan Edfeldt), 8–0 (25.25) Love Lalinder (David Svedlund, William Lindahl), 9–0 (28.19) Elias Ahnfeldt (David Svedlund, Elias Fält), 10–0 (34.47) Elias Fält (Edvin Boström), 11–0 (36.25) Vincent Ryberg (Sverre Eklinder, Victor Svedlund), 11–1 (37.03) Gustav Nilsson, 12–1 (38.45) Edvin Boström (Elias Ahnfeldt, David Svedlund).

Tredje perioden: 13–1 (46.27) Love Lalinder (David Alami Merrouni), 14–1 (48.23) Charlie Ebberyd (Alexander Nevala Karlman, David Svedlund), 15–1 (52.41) Elias Fält (Edvin Boström), 16–1 (54.28) Elias Ahnfeldt (David Svedlund, Alexander Borgström), 17–1 (57.17) Elias Fält (Edvin Boström, Elias Ahnfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 5-0-0

Wings Arlanda: 0-1-4

Nästa match:

Värmdö: IK Göta, hemma, 16 november

Wings Arlanda: Viggbyholms IK, hemma, 16 november