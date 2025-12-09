Segersviten fortsätter för Sollefteå U18 efter vinst mot Svedjeholmen/KB65 U18

Seger för Sollefteå U18 med 3–2 efter förlängning

Sollefteå U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adrian Björkqvist avgjorde för Sollefteå U18

På tisdagen kom fjärde raka segern i U18 division 1 norra B herr för Sollefteå U18. Det blev 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) efter förlängning borta mot Svedjeholmen/KB65 U18. Det innebär att Svedjeholmen/KB65 U18 åkte på fjärde raka förlusten.

Adrian Björkqvist stod för Sollefteå U18:s avgörande mål 1.37 in i förlängningen.

Svedjeholmen/KB65 U18–Sollefteå U18 – mål för mål

Kelvin Franklin gav Svedjeholmen/KB65 U18 ledningen efter åtta minuter efter pass från Liam Domeij.

Efter 16.32 i andra perioden slog Olle Nordvall till framspelad av Olle Karolin och kvitterade för Sollefteå U18.

9.37 in i tredje perioden slog Max Kjellsson till på pass av Loke Johansson och Melvin Linder och gav laget ledningen.

12.26 in i perioden nätade Svedjeholmen/KB65 U18:s Ville Holmgren framspelad av Ludvig Degerrot och Liam Bäckman och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.37 innan Sollefteå U18 avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Adrian Björkqvist, på pass av Olle Karolin och Jimmy Bergius.

Med en omgång kvar är Svedjeholmen/KB65 U18 på femte plats i tabellen medan Sollefteå U18 är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Svedjeholmens IF/KB65 HK med 5–3.

Svedjeholmen/KB65 U18 tar sig an Njurunda U18 i nästa match borta söndag 14 december 13.00. Sollefteå U18 möter samma dag 14.00 Nälden/Östersund U18 borta.

Svedjeholmen/KB65 U18–Sollefteå U18 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

U18 division 1 norra B herr, O-Rinken

Första perioden: 1–0 (8.56) Kelvin Franklin (Liam Domeij).

Andra perioden: 1–1 (36.32) Olle Nordvall (Olle Karolin).

Tredje perioden: 1–2 (49.37) Max Kjellsson (Loke Johansson, Melvin Linder), 2–2 (52.26) Ville Holmgren (Ludvig Degerrot, Liam Bäckman).

Förlängning: 2–3 (61.37) Adrian Björkqvist (Olle Karolin, Jimmy Bergius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 1-1-3

Sollefteå U18: 4-0-1

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Njurunda SK, borta, 14 december 13.00

Sollefteå U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 14 december 14.00