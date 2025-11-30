Segersviten fortsätter för Kalix efter vinst mot Wings Arlanda

Seger för Kalix med 2–1 mot Wings Arlanda

Kalix fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kie Vähäkangas matchvinnare för Kalix

På söndagen kom fjärde raka segern i hockeyettan norra för Kalix. Det blev 2–1 (1–1, 0–0, 1–0) hemma mot Wings Arlanda. Det innebär att Wings Arlanda åkte på sjätte raka förlusten.

Kalix tog därmed fjärde raka seger mot just Wings Arlanda.

Enköping nästa för Kalix

Kalix tog ledningen efter fem minuters spel genom Filip Runbjer framspelad av Oscar Kohlström och Oliver Selström.

Wings Arlanda kvitterade genom Viktor Mattsson efter förarbete från Adrian Zetterberg och Johannes Yucel efter 16.22.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

12.02 in i tredje perioden slog Kie Vähäkangas till framspelad av William Björck och Andrew Suriyuth och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Det här var Kalix fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Wings Arlandas tredje uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Kalix är Enköping. Lagen möts lördag 13 december 16.00 i Bahcohallen. Wings Arlanda tar sig an Enköping hemma onsdag 10 december 19.00.

Kalix–Wings Arlanda 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (5.34) Filip Runbjer (Oscar Kohlström, Oliver Selström), 1–1 (16.22) Viktor Mattsson (Adrian Zetterberg, Johannes Yucel).

Tredje perioden: 2–1 (52.02) Kie Vähäkangas (William Björck, Andrew Suriyuth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 4-0-1

Wings Arlanda: 0-1-4

Nästa match:

Kalix: Enköpings SK HK, borta, 13 december

Wings Arlanda: Enköpings SK HK, hemma, 10 december