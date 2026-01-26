Segersviten fortsätter för Järna efter vinst mot Segeltorp

Järna vann med 3–0 mot Segeltorp

Järnas nionde seger på de senaste tio matcherna

Samuel Kjellström matchvinnare för Järna

På måndagen kom fjärde raka segern i U20 allettan östra för Järna. Det blev 3–0 (2–0, 0–0, 1–0) borta mot Segeltorp. Det innebär att Segeltorp åkte på nionde raka förlusten.

Segeltorp–Järna – mål för mål

Gästande Järna började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.10 slog Samuel Kjellström till efter pass från Mio Bäck och James Kumlin Anefjäll. 0–2 kom efter 10.29 när Mio Bäck hittade rätt assisterad av Milton Berglind och James Kumlin Anefjäll.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Till slut kom också 0–3 genom Milton Berglind på passning från Mio Bäck och Theodor Koponen efter 12.18 i tredje perioden.

Mio Bäck gjorde ett mål för Järna och två assist.

Lagens första möte för säsongen vann Järna med 8–1.

Nästa motstånd för Segeltorp är SDE. Lagen möts lördag 31 januari 17.00 i Segeltorpshallen. Järna tar sig an Wings HC Arlanda hemma fredag 30 januari 19.30.

Segeltorp–Järna 0–3 (0–2, 0–0, 0–1)

U20 allettan östra, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (1.10) Samuel Kjellström (Mio Bäck, James Kumlin Anefjäll), 0–2 (10.29) Mio Bäck (Milton Berglind, James Kumlin Anefjäll).

Tredje perioden: 0–3 (52.18) Milton Berglind (Mio Bäck, Theodor Koponen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Segeltorp: 0-0-5

Järna: 4-1-0

Nästa match:

Segeltorp: SDE HF, hemma, 31 januari 17.00

Järna: Wings HC Arlanda, hemma, 30 januari 19.30