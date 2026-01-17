Segersviten fortsätter för IFK Täby HC efter vinst mot IK Göta

Seger för IFK Täby HC med 5–1 mot IK Göta

IFK Täby HC:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tim Münger med två mål för IFK Täby HC

På lördagen kom fjärde raka segern i U20 region öst fortsättning herr för IFK Täby HC. Det blev 5–1 (1–1, 1–0, 3–0) borta mot IK Göta. Det innebär att IK Göta åkte på nionde raka förlusten.

Tim Münger tvåmålsskytt för IFK Täby HC

IFK Täby HC tog ledningen efter 5.41 genom Sebastian Falck på pass av Kristofers Riekstins och Eddie Franzén. Efter 16.09 kvitterade IK Göta när Clark Dahllöf hittade rätt efter förarbete av Gabriel Onval och Adam Dufek.

Efter 4.41 i andra perioden nätade Tim Münger på pass av Eddie Franzén och gav IFK Täby HC ledningen.

Även i tredje perioden var det IFK Täby HC som var vassast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Alexander Engelhardt, Tim Münger och Viktor Winberg.

IK Göta stannar därmed på tionde och sista plats och IFK Täby HC på sjunde plats i tabellen.

Lagen möts igen 21 februari i Tibble Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter IK Göta Sollentuna 17.30. IFK Täby HC tar sig an Flemingsberg hemma 19.30.

IK Göta–IFK Täby HC 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

U20 region öst fortsättning herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (5.41) Sebastian Falck (Kristofers Riekstins, Eddie Franzén), 1–1 (16.09) Clark Dahllöf (Gabriel Onval, Adam Dufek).

Andra perioden: 1–2 (24.41) Tim Münger (Eddie Franzén).

Tredje perioden: 1–3 (43.37) Alexander Engelhardt (Anton Berg, Viktor Winberg), 1–4 (44.30) Tim Münger (Gustavs Sparinskis), 1–5 (59.45) Viktor Winberg (Patrik Jambor).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 0-0-5

IFK Täby HC: 4-0-1

Nästa match:

IK Göta: Sollentuna HC, borta, 24 januari 17.30

IFK Täby HC: Flemingsbergs IK, hemma, 24 januari 19.30