Segersviten fortsätter för Hisingen efter vinst mot Hovås

Hisingen segrade – 8–1 mot Hovås

Hisingens åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Filip Gustavsson tremålsskytt för Hisingen

På lördagen kom åttonde raka segern i U20 Div 1 A syd vår herr för Hisingen. Det blev 8–1 (3–1, 3–0, 2–0) borta mot Hovås. Det innebär att Hovås åkte på sjätte raka förlusten.

Hisingens Filip Gustavsson tremålsskytt

Hisingen stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Hovås reducerade dock till 1–3 genom Buster Fondin efter 19.48.

Även i andra perioden var Hisingen starkast och gick från 1–3 till 1–6 genom två mål av Filip Gustavsson och ett mål av Philip Jarvind.

5.52 in i tredje perioden fick Ludvig Hagström utdelning framspelad av Mateusz Myszka och Noah Fredriksson och ökade ledningen. Efter 13.00 slog Eric Forsbom till på pass av John Björsander och ökade ledningen för Hisingen. Det fastställde slutresultatet till 1–8.

Filip Gustavsson gjorde tre mål för Hisingen och Noah Fredriksson hade tre assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Hisingens IK har tagit två segrar före den här matchen. Hovås HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 31 januari möter Hovås Grästorp borta 14.00 och Hisingen möter Lerum hemma 14.30.

Hovås–Hisingen 1–8 (1–3, 0–3, 0–2)

U20 Div 1 A syd vår herr, Askims Ishall

Första perioden: 0–1 (2.13) Mateusz Myszka (Igor Dashevskyi, Isak Krans), 0–2 (11.10) Filip Gustavsson (Linus Lövgren, Joel Bjerlemo), 0–3 (13.08) John Björsander (Noah Fredriksson, William Nordberg), 1–3 (19.48) Buster Fondin.

Andra perioden: 1–4 (28.10) Philip Jarvind (Noah Fredriksson), 1–5 (32.06) Filip Gustavsson, 1–6 (39.43) Filip Gustavsson (Igor Dashevskyi, Theo Almqvist).

Tredje perioden: 1–7 (45.52) Ludvig Hagström (Mateusz Myszka, Noah Fredriksson), 1–8 (53.00) Eric Forsbom (John Björsander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hovås: 0-0-5

Hisingen: 5-0-0

Nästa match:

Hovås: Grästorps IK, borta, 31 januari 14.00

Hisingen: Lerums BK, hemma, 31 januari 14.30