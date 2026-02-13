Segerraden förlängd – när Tingsryd besegrade Borås

Tingsryd segrade – 5–2 mot Borås

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Adam Bäckstrand avgjorde för Tingsryd

5–2 (0–0, 2–0, 3–2) blev det när Tingsryd och Borås möttes i Dackehallen på fredagen. I och med detta har Tingsryd hela åtta raka segrar i hockeyettan södra.

Därmed har Tingsryd vunnit tolv matcher i rad på hemmaplan.

Tingsryd–Borås – mål för mål

Första perioden blev mållös.

1.07 in i andra perioden gjorde Tingsryd 1–0. Målskytt var Valdemar Vesterlund efter pass från Hannes Johansson och William Fransson. Efter 9.55 i andra perioden nätade Isak Renemark framspelad av Isak Hellerstedt och Amadeus Liljegren-Rungegård och gjorde 2–0.

Tingsryd hade övertaget även i tredje perioden som laget vann och matchen med 5–2.

Det här betyder att Tingsryd är kvar i serieledning och Borås stannar på nionde plats, i serien. Borås var femma i tabellen för 28 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryd med 2–1.

Onsdag 18 februari 19.00 spelar Tingsryd borta mot Halmstad. Borås möter Järfälla hemma i Borås Ishall söndag 15 februari 16.00.

Tingsryd–Borås 5–2 (0–0, 2–0, 3–2)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Andra perioden: 1–0 (21.07) Valdemar Vesterlund (Hannes Johansson, William Fransson), 2–0 (29.55) Isak Renemark (Isak Hellerstedt, Amadeus Liljegren-Rungegård).

Tredje perioden: 2–1 (43.18) Philip Svensson (Kalle Bartholdsson, August Hansson), 3–1 (54.03) Adam Bäckstrand (Theo Angesved), 3–2 (57.53) Christian Lindberg (Samuel Salonen), 4–2 (59.06) Amadeus Liljegren-Rungegård (Theo Angesved, Martin Von Schoultz), 5–2 (59.57) William Fransson (Martin Von Schoultz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 5-0-0

Borås: 1-2-2

Nästa match:

Tingsryd: Halmstad Hammers HC, borta, 18 februari 19.00

Borås: Järfälla HC, hemma, 15 februari 16.00