Seger på straffar för Vallentuna borta mot Enköping

Vallentuna vann till slut en jämn match mot Enköping i U20 region öst herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0). Alvin Ferm blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Tyresö Hanviken J20 nästa för Vallentuna

Hugo Hedenfalk gjorde 1–0 till Enköping efter 16 minuters spel framspelad av Linus Wall. Vallentuna kvitterade till 1–1 genom Rune Af Sandberg i början av andra perioden i andra perioden.

Enköping tog ledningen på nytt genom Isak Heikman efter 15.20. Vallentuna kvitterade till 2–2 genom Titus Cummings i tredje perioden.

Efter 6.27 i tredje perioden gjorde Enköping 3–2 genom Erik Nederberg.

Vallentuna kvitterade till 3–3 genom Elton Cegrell med 1.54 kvar att spela av perioden. Vallentunas Alvin Ferm satte den avgörande straffen för gästerna.

Det här var Enköpings fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vallentunas andra uddamålsseger.

Det här betyder att Enköping ligger kvar på tionde och sista plats i tabellen och Vallentuna på nionde plats.

Den 15 november tar lagen sig an varandra igen, då i Vallentuna Ishall.

Måndag 13 oktober 19.40 möter Enköping Sollentuna hemma i Bahcohallen medan Vallentuna spelar hemma mot Tyresö Hanviken J20.

Enköping–Vallentuna 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–0, 0–1)

U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (16.56) Hugo Hedenfalk (Linus Wall).

Andra perioden: 1–1 (25.21) Rune Af Sandberg (Charlie Bergqvist, Elton Cegrell), 2–1 (35.20) Isak Heikman (Hugo Hedenfalk, Joel Agné).

Tredje perioden: 2–2 (45.56) Titus Cummings (Alvin Ferm, Roman Morillas), 3–2 (46.27) Erik Nederberg (Joel Agné), 3–3 (58.06) Elton Cegrell (Elis Hamberg).

Straffar: 3–4 (65.00) Alvin Ferm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-2-3

Vallentuna: 2-0-3

