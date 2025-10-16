Seger på straffar för Örebro Hockey hemma mot Linköping

Örebro Hockey vann med 4–3 efter straffar

Patrik Karlkvist matchvinnare för Örebro Hockey

Seger nummer 3 för Örebro Hockey

Örebro Hockey vann till slut en jämn match mot Linköping i SHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Örebro Hockey var starkare och vann med 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0). Patrik Karlkvist blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Örebro Hockey–Linköping – mål för mål

Linköping tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Örebro Hockey reducerade och kvitterade till 2–2 genom Kalle Kossila och Christopher Mastomäki i början av andra perioden i andra perioden.

Linköping tog ledningen på nytt genom Eskild Bakke Olsen efter 14.24. Patrik Puistola stod för målet när Örebro Hockey kvitterade till 3–3 med tolv sekunder kvar att spela på straff. Örebro Hockeys Patrik Karlkvist satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Örebro Hockey har två segrar och tre förluster och 15–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Linköping har fyra vinster och en förlust och 19–10 i målskillnad. Det här var Örebro Hockeys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Linköpings andra uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Linköping nu ligger på nionde plats. Örebro Hockey är på 13:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Linköping som så sent som den 3 oktober låg på 14:e plats.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Örebro Hockey Luleå hemma i Behrn Arena 15.15 medan Linköping spelar hemma mot Växjö 18.00.

Örebro Hockey–Linköping 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (3.20) Robin Kovacs (Markus Ljungh, Christoffer Ehn), 0–2 (16.55) Ty Rattie (Theodor Lennström, Fredrik Karlström).

Andra perioden: 1–2 (23.54) Kalle Kossila (Teemu Turunen), 2–2 (29.27) Christopher Mastomäki (Glenn Gustafsson), 2–3 (34.24) Eskild Bakke Olsen (Robin Kovacs, Christoffer Ehn).

Tredje perioden: 3–3 (59.48) Patrik Puistola.

Straffar: 4–3 (65.00) Patrik Karlkvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 2-0-3

Linköping: 4-1-0

Nästa match:

Örebro Hockey: Luleå HF, hemma, 18 oktober

Linköping: Växjö Lakers HC, hemma, 18 oktober