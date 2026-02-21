Seger på straffar för Modo Hockey U20 borta mot AIK

Seger för Modo Hockey U20 med 5–4 efter straffar

Modo Hockey U20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Milan Sundström tvåmålsskytt för Modo Hockey U20

AIK mötte Modo Hockey U20 borta i en match i U20 nationell norra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Modo Hockey U20 vinna med 5–4 (1–1, 2–0, 1–3, 0–0, 1–0). Milan Sundström blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Modo Hockey U20:s femte på de senaste sex matcherna.

Malcom Gästrin gjorde 1–0 till Modo Hockey U20 efter tolv minuter efter förarbete från Hugo Hallin och Oliver Svensson. 1–1 kom efter 18.53 när Mio Kjörsträd- Öqvist fick träff efter förarbete av Albin Carlsson och Karl-Johan Wullt.

Felix Wassberg gav Modo Hockey U20 ledningen tidigt i andra perioden assisterad av Malcom Gästrin och Gustav Dahlin. Efter 3.27 i andra perioden slog Milan Sundström till på pass av Malcom Gästrin och Hugo Hallin och gjorde 1–3.

AIK reducerade dock till 2–3 genom Albin Carlsson efter 6.46 av perioden.

Modo Hockey U20 utökade ledningen på nytt genom Hugo Hallin efter 11.19 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

AIK reducerade och kvitterade till 4–4 genom Borna Kopac och Sid Boije i tredje perioden.

Modo Hockey U20 vann straffläggningen efter att Milan Sundström satt den avgörande straffen.

Malcom Gästrin och Hugo Hallin gjorde båda ett mål och två assist för Modo Hockey U20.

Resultatet innebär att AIK ligger kvar på nionde plats och Modo Hockey U20 på femte plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Modo Hockey har tagit två segrar före den här matchen. AIK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter AIK Björklöven hemma och Modo Hockey U20 möter Djurgården borta. Båda matcherna spelas söndag 22 februari 12.00.

AIK–Modo Hockey U20 4–5 (1–1, 0–2, 3–1, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (12.35) Malcom Gästrin (Hugo Hallin, Oliver Svensson), 1–1 (18.53) Mio Kjörsträd- Öqvist (Albin Carlsson, Karl-Johan Wullt).

Andra perioden: 1–2 (20.17) Felix Wassberg (Malcom Gästrin, Gustav Dahlin), 1–3 (23.27) Milan Sundström (Malcom Gästrin, Hugo Hallin).

Tredje perioden: 2–3 (46.46) Albin Carlsson (Mio Kjörsträd- Öqvist), 2–4 (51.19) Hugo Hallin (Harry Styf), 3–4 (54.04) Borna Kopac (Gustav Sjöqvist, Sid Boije), 4–4 (55.00) Sid Boije (Gustav Sjöqvist, Borna Kopac).

Straffar: 4–5 (65.00) Milan Sundström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-2-1

Modo Hockey U20: 4-0-1

Nästa match:

AIK: IF Björklöven, hemma, 22 februari 12.00

Modo Hockey U20: Djurgårdens IF, borta, 22 februari 12.00