Seger på straffar för Enköping borta mot Lidingö Vikings HC U18

Enköping vann till slut en jämn match mot Lidingö Vikings HC U18 i U18 allettan östra herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 8–7 (3–2, 2–2, 2–3, 0–0, 1–0). Tor Nordgren blev hjälte i straffläggningen.

I första perioden var det Enköping som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 4–5.

Efter 5.42 i tredje perioden gjorde Enköping 4–6 genom Oscar Walter.

Lidingö Vikings HC U18 reducerade dock till 5–6 genom Ludvig Malmström efter 6.49 av perioden.

Enköping gjorde 5–7 genom Tor Nordgren som gjorde sitt andra mål efter 14.07 och kom allt närmare segern.

Lidingö Vikings HC U18 reducerade och kvitterade till 7–7 genom Arthur Birg och Ludvig Lagerwall med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.22 kvar att spela. Enköpings Tor Nordgren satte den avgörande straffen för gästerna.

Tor Nordgren gjorde tre mål för Enköping och spelade fram till ett mål, Fabian Kåkemyhr hade tre assists och Svante Lilja stod för tre poäng, varav ett mål. Viktor Sjöborg gjorde ett mål och totalt tre poäng för Lidingö Vikings HC U18 och Victor Hansen hade tre assists.

Det här var Lidingö Vikings HC U18:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Enköpings sjätte uddamålsseger.

För Lidingö Vikings HC U18 gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Enköping är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Enköpings SK HK med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

Söndag 16 november möter Lidingö Vikings HC U18 Järna borta 17.30 och Enköping möter Nyköping hemma 16.40.

Lidingö Vikings HC U18–Enköping 7–8 (2–3, 2–2, 3–2, 0–0, 0–1)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (0.40) Erik Nederberg (Gabriel Shafadi), 1–1 (1.45) Jan Bajnar (Ludvig Jagevik), 1–2 (9.00) Svante Lilja (Gabriel Shafadi, Erik Nederberg), 1–3 (12.48) Neo Aronsson (Fabian Kåkemyhr, Nils Pettersson), 2–3 (17.53) Aleksis Frelihs (Elias Omberg, Ludvig Jagevik).

Andra perioden: 2–4 (25.00) Tor Nordgren (Svante Lilja, Daniel Lindeberg), 3–4 (28.23) William Otterud (Elliot Hellberg, Ludvig Lagerwall), 3–5 (33.01) William Lind (Tor Nordgren, Oscar Lag), 4–5 (34.01) Viktor Sjöborg (William Otterud, Victor Hansen).

Tredje perioden: 4–6 (45.42) Oscar Walter (Fabian Kåkemyhr), 5–6 (46.49) Ludvig Malmström (Viktor Sjöborg, Victor Hansen), 5–7 (54.07) Tor Nordgren (Fabian Kåkemyhr, Svante Lilja), 6–7 (55.59) Arthur Birg (Aleksis Frelihs, Viktor Sjöborg), 7–7 (56.38) Ludvig Lagerwall (Victor Hansen, Jan Bajnar).

Straffar: 7–8 (65.00) Tor Nordgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC U18: 3-1-1

Enköping: 3-0-2

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: Järna SK, borta, 16 november

Enköping: Nyköpings SK, hemma, 16 november