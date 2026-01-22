Seger på straffar för Brooklyn Tigers UHF U18 borta mot Sunderby SK U18

Seger för Brooklyn Tigers UHF U18 med 3–2 efter straffar

Jack Sundquist avgjorde för Brooklyn Tigers UHF U18

Sunderby SK U18 nu femte, Brooklyn Tigers UHF U18 på sjunde plats

Brooklyn Tigers UHF U18 vann till slut en jämn match mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Brooklyn Tigers UHF U18 var starkare och vann med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Jack Sundquist blev hjälte i straffläggningen.

Kiruna IF U18 nästa för Brooklyn Tigers UHF U18

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 18.03 in i andra perioden som Sunderby SK U18 tog ledningen genom Walter Nyström på pass av Melvin Karlsson och Alex Karlsson. Efter 19.36 i andra perioden slog David Blanck till framspelad av Viktor Jonsson och kvitterade för Brooklyn Tigers UHF U18.

Efter 2.45 i tredje perioden tog laget ledningen genom Viktor Jonsson på passning från Lowe Englund. 10.18 in i tredje perioden slog Elliot Rannestam till på pass av William Lidhammar och Jacob Forsström och kvitterade.

Brooklyn Tigers UHF U18:s Jack Sundquist blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Det här betyder att Sunderby SK U18 nu ligger på femte plats i tabellen och Brooklyn Tigers UHF U18 är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Sunderby SK U18 tar sig an Lycksele SK U18 i nästa match borta lördag 24 januari 16.45. Brooklyn Tigers UHF U18 möter samma dag 13.20 Kiruna IF U18 hemma.

Sunderby SK U18–Brooklyn Tigers UHF U18 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 1–0 (38.03) Walter Nyström (Melvin Karlsson, Alex Karlsson), 1–1 (39.36) David Blanck (Viktor Jonsson).

Tredje perioden: 1–2 (42.45) Viktor Jonsson (Lowe Englund), 2–2 (50.18) Elliot Rannestam (William Lidhammar, Jacob Forsström).

Straffar: 2–3 (65.00) Jack Sundquist.

Nästa match:

Sunderby SK U18: Lycksele SK, borta, 24 januari 16.45

Brooklyn Tigers UHF U18: Kiruna IF, hemma, 24 januari 13.20