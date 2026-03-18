Seger igen för Modo Hockey i matchserien mot AIK

Modo Hockey har nu greppet om serien mot AIK i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, efter seger hemma med 5–1 (2–0, 2–1, 1–0). Därmed leder Modo Hockey matchserien med 2-0.

Modo Hockey vann därmed för åttonde matchen i rad mot just AIK.

Måns Carlsson gav Modo Hockey ledningen efter 13.23 assisterad av Victor Berglund och Tyler Kelleher. Efter 18.10 gjorde laget 2–0 när Tyler Kelleher hittade rätt på passning från Gerry Fitzgerald och Måns Carlsson.

AIK reducerade dock till 2–1 genom Oscar Nord efter 6.18 av perioden.

Modo Hockey gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av August Berg och Kyle Topping.

7.55 in i tredje perioden slog Tyler Kelleher till återigen framspelad av Jakob Norén och Gerry Fitzgerald och ökade ledningen.

Nästa match spelas på fredag 19.00 på Hovet.

Modo Hockey–AIK 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (13.23) Måns Carlsson (Victor Berglund, Tyler Kelleher), 2–0 (18.10) Tyler Kelleher (Gerry Fitzgerald, Måns Carlsson).

Andra perioden: 2–1 (26.18) Oscar Nord (Simon Åkerström, Daniel Muzito Bagenda), 3–1 (34.45) August Berg (Jesper Olofsson, Milton Gästrin), 4–1 (36.21) Kyle Topping (Emil Larsson, Theodor Johnsson).

Tredje perioden: 5–1 (47.55) Tyler Kelleher (Jakob Norén, Gerry Fitzgerald).

Ställning i serien: Modo Hockey–AIK 2–0

Nästa match:

20 mars, 19.00, AIK–Modo Hockey, på Hovet