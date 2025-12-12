Seger i förlängningen för Kiruna mot Enköping

Kiruna-seger med 2–1 efter förlängning

Kirunas Ludvig Warg tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Kiruna

Matchen i hockeyettan norra mellan hemmalaget Enköping och gästande Kiruna var oavgjord vid full tid, 1–1. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Matchhjälte blev Ludvig Warg, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Enköping–Kiruna – mål för mål

Alex Korpela gjorde 1–0 till Enköping efter 16.56 på pass av Felix Ledin och Oliver Magnusson.

Efter 10.22 i andra perioden nätade Ludvig Warg på pass av Robert Ossipov och Liam Nilsson och kvitterade för Kiruna.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget Kiruna 3.21 in i förlängningen blev Ludvig Warg med det avgörande förlängningsmålet.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Enköping på 15:e plats och Kiruna på tolfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Enköping som så sent som den 29 november låg på 19:e plats.

Nästa motstånd för Enköping är Kalix. Kiruna tar sig an Surahammar borta. Båda matcherna spelas lördag 13 december 16.00.

Enköping–Kiruna 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (16.56) Alex Korpela (Felix Ledin, Oliver Magnusson).

Andra perioden: 1–1 (30.22) Ludvig Warg (Robert Ossipov, Liam Nilsson).

Förlängning: 1–2 (63.21) Ludvig Warg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 3-1-1

Kiruna: 3-2-0

Nästa match:

Enköping: Kalix HC, hemma, 13 december 16.00

Kiruna: Surahammars IF, borta, 13 december 16.00