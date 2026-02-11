Seger i förlängningen för Dalen mot Halmstad

Seger för Dalen med 3–2 efter förlängning

Hampus Sandahl matchvinnare för Dalen

Andra raka nederlaget för Halmstad

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Dalen avgöra den jämna matchen hemma mot Halmstad i hockeyettan södra. Slutresultatet blev 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0). Hampus Sandahl spelade en avgörande roll för Dalen med det vinnande målet i förlängningen.

När Dalen och Halmstad senast gjorde upp var Halmstad klart bättre och vann med hela 6–0. Nu kom alltså revanschen för Dalen.

Dalen–Halmstad – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Dalen startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jesper Thörnberg och Nils Juntorp innan Halmstad svarade och gjorde 2–1 genom Viktor Bernhardtz.

12.20 in i tredje perioden slog Oscar Johnsson till på pass av Victor Gagic och Tim Bothén och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Dalen 1.12 in i förlängningen blev Hampus Sandahl med det avgörande målet i förlängningen.

Dalen har två segrar och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Halmstad har en vinst och fyra förluster och 16–18 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Dalen på elfte plats och Halmstad på sjätte plats.

Dalen tar sig an Järfälla i nästa match borta fredag 13 februari 19.00. Halmstad möter Tingsryd hemma onsdag 18 februari 19.00.

Dalen–Halmstad 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Andra perioden: 1–0 (20.15) Jesper Thörnberg (Noel Styrenius, William Romfors), 2–0 (27.14) Nils Juntorp (Anton Johannesson, Hampus Sandahl), 2–1 (28.45) Viktor Bernhardtz (Victor Gagic).

Tredje perioden: 2–2 (52.20) Oscar Johnsson (Victor Gagic, Tim Bothén).

Förlängning: 3–2 (61.12) Hampus Sandahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 2-2-1

Halmstad: 1-2-2

Nästa match:

Dalen: Järfälla HC, borta, 13 februari 19.00

Halmstad: Tingsryds AIF, hemma, 18 februari 19.00