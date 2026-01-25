Seger i förlängningen för Åmåls SK J18 mot Hammarö HC

Åmåls SK J18-seger med 3–2 efter förlängning

Valter Nyström avgjorde för Åmåls SK J18

Tredje förlusten i följd för Hammarö HC

Matchen i U18 division 1 västra D vår mellan hemmalaget Hammarö HC och gästande Åmåls SK J18 var oavgjord vid full tid, 2–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (1–0, 1–2, 1–0, 0–0, 0–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Valter Nyström som stod för det avgörande målet.

Åmåls SK J18:s tränare Richard Pettersson:

– Kul med en seger i förlängningen och viktigt för moralen i laget.

Hammarö HC–Åmåls SK J18 – mål för mål

Åmåls SK J18 tog ledningen efter 10.31 genom Alvin Fredriksson efter pass från Melwin Bååt och Valter Nyström.

Oliver Wiström och Frank Jacobsson gjorde att Hammarö HC vände till underläget till ledning med 2–1.

Åmåls SK J18 kvitterade till 2–2 genom Ville Johansson i andra perioden.

4.38 in i tredje perioden satte Valter Nyström pucken på pass av Ivar Kahra och avgjorde matchen.

Förlängningen blev mållös.

Inget av lagen lyckades göra mål i femte perioden.

För Hammarö HC gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Åmåls SK J18 är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 1 februari möter Hammarö HC Viking HC J18 borta 14.00 och Åmåls SK J18 möter Sunne IK J18 hemma 12.30.

Hammarö HC–Åmåls SK J18 2–3 (0–1, 2–1, 0–1, 0–0, 0–0)

U18 division 1 västra D vår, Hammarö Ishall

Första perioden: 0–1 (10.31) Alvin Fredriksson (Melwin Bååt, Valter Nyström).

Andra perioden: 1–1 (24.06) Frank Jacobsson (Leo Långner, Levi Lind), 2–1 (31.18) Oliver Wiström (Edwin Ingvarsson), 2–2 (38.52) Ville Johansson.

Tredje perioden: 2–3 (44.38) Valter Nyström (Ivar Kahra).

Förlängning: –.

Nästa match:

Hammarö HC: Viking HC, borta, 1 februari 14.00

Åmåls SK J18: Sunne IK, hemma, 1 februari 12.30