Seger för Wings HC Arlanda i toppmötet med SDE

Wings HC Arlanda segrade – 4–0 mot SDE

Kevin Ponechal matchvinnare för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlandas sjunde seger

Wings HC Arlanda tog en tung seger på hemmaplan mot SDE i toppmötet i U20 Div 1 östra A herr på lördagen. Matchen slutade 4–0 (3–0, 1–0, 0–0).

Wings HC Arlanda–SDE – mål för mål

Wings HC Arlanda stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.03 i mitten av perioden.

Till slut kom också 4–0 genom Odin Johnsson Berger efter förarbete av Kevin Ponechal och Hampus Söderkvist efter 12.51 i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och Wings HC Arlanda höll i sin 4–0-ledning och vann.

Odin Johnsson Berger gjorde ett mål för Wings HC Arlanda och två målgivande passningar.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Wings HC Arlanda slutar på andra plats och SDE på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Wings HC Arlanda med 5–2.

Wings HC Arlanda–SDE 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)

U20 Div 1 östra A herr, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (10.27) Kevin Ponechal (Odin Johnsson Berger, Hampus Söderkvist), 2–0 (19.11) Vilmer Asp (Odin Johnsson Berger), 3–0 (19.30) Gustav Nilsson (Vojtech Mrazek, Vilgot Olsson).

Andra perioden: 4–0 (32.51) Odin Johnsson Berger (Kevin Ponechal, Hampus Söderkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings HC Arlanda: 3-0-2

SDE: 2-0-3