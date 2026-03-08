Seger för Vita Hästen i toppmatchen mot Karlskrona

Vita Hästen-seger med 6–3 mot Karlskrona

Vita Hästens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Milliam Dahlgren matchvinnare för Vita Hästen

Två topplag möttes i U18 regional syd vår på söndagen. Och det slutade med seger för Vita Hästen, som besegrade Karlskrona hemma med 6–3 (0–3, 1–0, 5–0) i seriefinalen.

Segern var Vita Hästens sjätte på de senaste sju matcherna.

Vita Hästen–Karlskrona – mål för mål

Karlskrona stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 17.00 i andra perioden nätade Kevin Stenberg på pass av Theodor Seaton och Eliam Heine-Hällborn och reducerade åt Vita Hästen.

Vita Hästen förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med hela 5–0 och matchen med 6–3.

Milliam Dahlgren och Ville Emvall gjorde två mål och ett assist var för Vita Hästen.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Vita Hästen med 25–11 och Karlskrona med 19–12 i målskillnad.

Det här betyder att Vita Hästen slutar på andra plats och Karlskrona på första plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Vita Hästen–Karlskrona 6–3 (0–3, 1–0, 5–0)

U18 regional syd vår, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (3.24) Elis Backendal (Hampus Ullberg, Max Frykberg), 0–2 (12.12) Hampus Ullberg (Oliver Hallin, Edvin Svensson), 0–3 (19.59) Viggo Wahlqvist (Romeo Lerebäck, Sigge Stoltz).

Andra perioden: 1–3 (37.00) Kevin Stenberg (Theodor Seaton, Eliam Heine-Hällborn).

Tredje perioden: 2–3 (41.14) Charlie Bäckström (Victor Lander), 3–3 (43.18) Milliam Dahlgren, 4–3 (44.07) Milliam Dahlgren (Ville Emvall, Karl Emvall), 5–3 (51.15) Ville Emvall (Kingston Mckenzie, Petter Horndahl), 6–3 (59.32) Ville Emvall (Milliam Dahlgren, Karl Emvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-0-1

Karlskrona: 4-0-1