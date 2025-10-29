Seger för Vegas i toppmötet med Carolina

Vegas vann med 6–3 mot Carolina

Jack Eichel matchvinnare för Vegas

Carolinas andra raka förlust

Vegas tog en tung seger på bortaplan mot Carolina i toppmötet i NHL på tisdagen. Matchen slutade 3–6 (1–2, 1–0, 1–4).

Carolina–Vegas – mål för mål

Carolina tog ledningen i början av första perioden genom Andrei Svechnikov.

Därefter fixade Vegas Pavel Dorofejev att laget vände underläge till ledning med 1–2, med två raka mål. Efter 12.49 i andra perioden slog Jordan Martinook till och kvitterade för Carolina. Vegas förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–4 och matchen med 6–3.

Vegas Jack Eichel stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Carolina är kvar på tredje plats och att Vegas fortfarande leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vegas Golden Knights med 4–1.

Fredag 31 oktober spelar Carolina hemma mot NY Islanders 00.30 och Vegas mot Colorado hemma 21.00 i T-Mobile Arena.

Carolina–Vegas 3–6 (1–2, 1–0, 1–4)

NHL, PNC Arena

Första perioden: (Sebastian Aho), 1–1 (6.35) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Tomas Hertl), 1–2 (18.42) Pavel Dorofejev (Shea Theodore, Jack Eichel).

Andra perioden: 2–2 (32.49) Jordan Martinook.

Tredje perioden: 3–2 (42.41) Logan Stankoven (Jalen Chatfield, Jackson Blake), 3–3 (46.01) Brett Howden (Cole Reinhardt, Keegan Kolesar), 3–4 (55.01) Jack Eichel (Ivan Barbasjev), 3–5 (57.36) Jack Eichel (Ivan Barbasjev), 3–6 (59.38) Tomas Hertl (William Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-0-3

Vegas: 3-1-1

Nästa match:

Carolina: New York Islanders, hemma, 31 oktober

Vegas: Colorado Avalanche, hemma, 31 oktober