Seger för Växjö mot Timrå IK på hemmaplan

Seger för Växjö med 5–2 mot Timrå IK

Karl Henriksson avgjorde för Växjö

Fjärde raka förlusten för Timrå IK

Växjö tog hem segern efter underläge på hemmaplan mot Timrå IK i SHL. 5–2 (0–1, 4–1, 1–0) slutade matchen på lördagen.

I och med detta har Timrå IK fyra förluster i rad.

Malmö nästa för Växjö

Jonathan Dahlén gjorde 1–0 till Timrå IK efter tolv minuter med assist av Marcus Hardegård och Emil Pettersson.

Växjö förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Brogan Rafferty stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 55 sekunder kvar att spela på passning från Dennis Rasmussen.

Växjö har tre segrar och två förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Timrå IK har en vinst och fyra förluster och 9–15 i målskillnad.

Timrå IK ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Växjö är på fjärde plats.

I nästa match, fredag 26 december möter Växjö Malmö hemma i Vida Arena 15.15 medan Timrå IK spelar hemma mot Brynäs 18.00.

Växjö–Timrå IK 5–2 (0–1, 4–1, 1–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (12.25) Jonathan Dahlén (Marcus Hardegård, Emil Pettersson).

Andra perioden: 1–1 (25.12) Felix Robert (Brogan Rafferty, Lucas Elvenes), 1–2 (27.18) Jonathan Dahlén (Emil Pettersson, Didrik Strömberg), 2–2 (33.50) Morgan Anderberg (Eemeli Suomi, Joel Persson), 3–2 (36.08) Karl Henriksson (Dylan Mclaughlin, Reid Gardiner), 4–2 (37.52) Lucas Elvenes (Erik Andersson, Petter Granberg).

Tredje perioden: 5–2 (59.05) Brogan Rafferty (Dennis Rasmussen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-0-2

Timrå IK: 1-2-2

Nästa match:

Växjö: IF Malmö Redhawks, hemma, 26 december 15.15

Timrå IK: Brynäs IF, hemma, 26 december 18.00