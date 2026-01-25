Seger för Västervik mot Mjölby

Seger för Västervik med 7–4 mot Mjölby

Västerviks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anton Lundberg med tre mål för Västervik

Västervik segrade på hemmaplan i LF Arena mot Mjölby i U18 division 1 syd B vår. 7–4 (1–1, 3–1, 3–2) slutade matchen på söndagen.

– Vi gör en ganska bra match, känns som att grabbarna jobbar för varandra och mer tillsammans! I den andra perioden så lägger vi ner ett bra jobb i anfallszon och nöter ner dem jättebra. Idag hade vi även en hattrick utav Anton Lundberg, kommenterade Västerviks tränare Stefan Persson.

Segern var Västerviks fjärde på de senaste fem matcherna.

Anton Lundberg gjorde tre mål för Västervik

Fred Karlmark gjorde 1–0 till Mjölby efter 6.05 på pass av Isac Gustafsson. Efter 15.20 kvitterade Västervik när Isac Österström fick träff efter pass från Sixten Andersson och Axel Coutts.

Västervik dominerade i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–2.

Västervik startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 4–2 till 5–2. Men Mjölby svarade och gjorde 5–3.

Därefter var det dock Västervik som avgjorde. Laget gjorde först 6–3 och sen kom också 7–3 med tre minuter kvar att spela genom Isac Österström på pass av Hugo Hübenbecker. Mjölby hann få in en reducering till och slutresultatet blev 7–4.

Västerviks Anton Lundberg gjorde tre mål, Sam Fröling gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Isac Österström stod för två mål och ett assist.

Västervik har nu tolv poäng efter fem spelade matcher medan Mjölby har en poäng efter fyra matcher.

Lagen möts igen 1 mars i ProTrain Arena.

Nästa motstånd för Västervik är Nybro Vikings. Lagen möts torsdag 29 januari 19.10 i Liljas Arena.

Västervik–Mjölby 7–4 (1–1, 3–1, 3–2)

U18 division 1 syd B vår, LF Arena

Första perioden: 0–1 (6.05) Fred Karlmark (Isac Gustafsson), 1–1 (15.20) Isac Österström (Sixten Andersson, Axel Coutts).

Andra perioden: 1–2 (21.01) Leo Gustafsson (Anton Nyqvist, Ludvig Junebäck), 2–2 (27.45) Augustin Mellgren Åberg (Sixten Andersson), 3–2 (31.35) Anton Lundberg (Isac Österström, Augustin Mellgren Åberg), 4–2 (37.06) Sam Fröling (Albin Westerlund, Liam Johansson).

Tredje perioden: 5–2 (48.55) Anton Lundberg (Sam Fröling, Albin Westerlund), 5–3 (56.45) Ruben Israelsson (Ludvig Junebäck, Anton Nyqvist), 6–3 (57.27) Anton Lundberg (Nimrod Erös, Sam Fröling), 7–3 (58.30) Isac Österström (Hugo Hübenbecker), 7–4 (59.30) Isac Gustafsson (Isak Axelsson, Harry Hallin).

Nästa match:

Västervik: Nybro Vikings IF, borta, 29 januari 19.10