Seger för Väsby – steg åt rätt håll mot Järfälla

Väsby vann med 5–2 mot Järfälla

Adam Mauritzon matchvinnare för Väsby

Andra segern för Väsby

Väsby har haft en tuff period med fem förluster i följd i U20 Div 1 östra A herr. Men borta mot Järfälla bröts den tunga sviten. Det blev 2–5 (1–1, 0–0, 1–4) i matchen i Järfälla Ishall.

Järfälla–Väsby – mål för mål

Första perioden var jämn. Väsby inledde bäst och tog ledningen genom Dennis Norberg efter 11.05, men Järfälla kvitterade genom Isak Borggren bara 54 sekunder senare.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Väsby spelade bäst i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 5–2.

Dennis Norberg gjorde ett mål för Väsby och tre assist.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Järfälla med 11–26 och Väsby med 14–24 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Väsby är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Väsby IK HK med 7–3.

I nästa match möter Järfälla SDE borta på lördag 15 november 16.30. Väsby möter Wings HC Arlanda söndag 16 november 15.00 hemma.

Järfälla–Väsby 2–5 (1–1, 0–0, 1–4)

U20 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (11.05) Dennis Norberg (Roman Vakhabov), 1–1 (11.59) Isak Borggren (Pelle Gebing).

Tredje perioden: 1–2 (43.42) Vincent Edlund – Ahl (Dennis Norberg), 1–3 (46.05) Adam Mauritzon (Dennis Norberg), 1–4 (48.06) Christopher Montgomery (Neo Häggblad), 1–5 (49.28) Kenny Lundgren (Dennis Norberg, Adam Mauritzon), 2–5 (58.00) Leon Hassanpour (Elliot Rudslätt Debou, Anton Thorén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-0-4

Väsby: 1-0-4

Nästa match:

Järfälla: SDE HF, borta, 15 november

Väsby: Wings HC Arlanda, hemma, 16 november