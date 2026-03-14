Seger för Valbo J20 mot Kumla

Valbo J20 vann mot Kumla hemma i första matchen i U20-kvalserien regional väst herr. Segersiffrorna skrevs till 7–1 (3–1, 2–0, 2–0).

Valbo J20 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.07 genom Elias Östlin och gick upp till 2–0. Kumla kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Valbo J20 dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Efter 12.33 i andra perioden nätade Loke Berg på pass av Hannes Tupakka och Elias Östlin och gjorde 4–1. Anton Hedlund gjorde dessutom 5–1 efter 13.00 framspelad av Emil Hedin och Felix Åkerson.

5.59 in i tredje perioden slog Felix Åkerson till återigen framspelad av Emil Hedin och ökade ledningen. Efter 16.42 slog Max Olsson till på pass av Anton Hedlund och Felix Åkerson och ökade ledningen för Valbo J20. 7–1-målet blev matchens sista.

Valbo J20:s Felix Åkerson stod för tre mål och två assists, Emil Hedin hade tre assists och Max Olsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Valbo J20 möter Hudiksvall i nästa match hemma onsdag 18 mars 19.00. Kumla möter samma dag Falu J20 borta.

Valbo J20–Kumla 7–1 (3–1, 2–0, 2–0)

U20-kvalserien regional väst herr

Första perioden: 1–0 (9.07) Elias Östlin (Joakim Lindberg, Ludvig Fougman), 2–0 (11.56) Felix Åkerson (Max Olsson, Ludvig Fougman), 2–1 (13.06) Charlie Klemetz (Wilhelm Log, William Harrysson), 3–1 (13.38) Felix Åkerson (Emil Hedin, Max Olsson).

Andra perioden: 4–1 (32.33) Loke Berg (Hannes Tupakka, Elias Östlin), 5–1 (33.00) Anton Hedlund (Emil Hedin, Felix Åkerson).

Tredje perioden: 6–1 (45.59) Felix Åkerson (Emil Hedin), 7–1 (56.42) Max Olsson (Anton Hedlund, Felix Åkerson).

Ställning i serien: Valbo J20–Kumla 1–0

Valbo J20: Hudiksvalls HC, hemma, 18 mars 19.00

Kumla: Falu IF, borta, 18 mars 19.00